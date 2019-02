Emiliano Sala: Hallan un cuerpo en el avión que transportaba al futbolista [VIDEOS]

Hallan un cuerpo en la aeronave. Las primeras informaciones revelan que en los restos de la aeronave en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala que desapareció el pasado 21 de enero se habría encontrado un cuerpo.

Los investigadores británicos han informado este lunes que en las primeras imágenes submarinas de los restos de la avioneta en que viajaban el futbolista argentino Emiliano Sala y un piloto, se ha divisado un cuerpo que podría ser del futbolista o su acompañante.

Las grabaciones submarinas han revelado el hallazgo, y la Oficina británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) ya trabaja para recuperar el cuerpo.

"En las imágenes de vídeo (...) se ve a un ocupante entre los restos", anunció la Oficina británica de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) sin precisar de quién se trata. "La AAIB está considerando los siguientes pasos, en consulta con las familias del piloto y del pasajero, y con la policía", indicó la institución.

En el comunicado de la AAIB se explica lo siguiente: "Al principio de la búsqueda, el Morven identificó un objeto de interés en el fondo marino utilizando su equipo de sonar de barrido lateral. Despejó el área inmediata para que Geo Ocean III usara su vehículo submarino operado a distancia (ROV) para inspeccionar el área del fondo marino en el que se encontraba el objeto. Sobre la base del análisis de las secuencias de video de ROV, los investigadores de la AAIB a bordo del barco concluyeron que el objeto son restos del avión Piper Malibu faltante, registro N264DB".

"El ROV realizó una búsqueda adicional en el área durante la noche, pero no identificó ninguna pieza adicional de restos. Trágicamente, en las imágenes de video del ROV, un ocupante es visible en medio de los restos. La AAIB ahora está considerando los próximos pasos, en consulta con las familias del piloto y el pasajero, y la policía", detalla el comunicado.

El vuelo llevaba al delantero argentino Emiliano Sala, de 28 años, y al piloto David Ibbotson, de 59 años, desde Nantes, en el noroeste de Francia, hasta la ciudad de Cardiff. Esto luego de que Sala completara su traspaso de 15 millones de libras al Cardiff City de la Premier League.

El oceanógrafo y científico marino David Mearns confirmó este domingo que se encontraron partes de la aeronave que transportaba al futbolista argentino, a unos 63 metros bajo el agua, después de "un par de horas" de buscar en el fondo marino.

Esto fue gracias al trabajo en conjunto entre el AAIB, el barco de Mearns y otro barco de búsqueda, el Geo Ocean III. Todos comenzaron a peinar un área de cuatro millas cuadradas del Canal de la Mancha, 24 millas náuticas al norte de Guernsey.

