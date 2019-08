Super Bowl 2019 EN VIVO: Conoce las 5 mejores jugadas del evento deportivo

Este domingo se disputa el Super Bowl 2019 en Atlanta, Estados Unidos. El tremendo encuentro entre Patriots vs Rams por la National Football League (NFL) tendrá emocionantes jugadas que podrían quedar en la historia del fútbol americano.

En esta nota te mostramos las 5 mejores jugadas que se presenciaron en el Super Bowl y que quedaron marcadas para el recuerdo.

Super Bowl XVIII: Las 74 yardas de Marcus Allen

El encuentro del 22 de enero de 1984 en el Tampa Stadium de Florida queda para la memoria de los fanáticos. El Super Bowl entre Los Angeles Raiders vs Washington Redskins tuvo un emocionante momento, cuando el corredor Marcus Allen intentó avanzar hacia el extremo rival, pero, impedido por los jugadores de los Pieles Rojas, decide dar vuelta y buscar otra salida. Rápidamente cruzó 74 yardas, mientras que el equipo de la National Football Conference (NFC) no podía alcanzarlo. Allen fue fundamental para obtener el trofeo ese día, además de ser considerado el Most Value Player (MVP).

Super Bowl X: La acrobática atrapada de Lynn Swann

El Super Bowl del 18 de enero de 1976, el Pittsburgh Steelers derrotó a Dallas Cowboys por 21-17. El partido terminó para la historia con un gran pase del mariscal de campo Terry Bradshaw al recibidor Lynn Swann, quien estaba obstruido por un rival, tocó el balón, pero cayó junto con el jugador de los Cowboys. Sin embargo, logró atrapar la pelota, dar una vuelta y seguir corriendo hasta la zona de los oponentes, detenido segundos después.

Super Bowl XLIII: El touchdown de Santonio Holmes

El 1 de febrero del 2009, en el último minuto del cuarto final, Arizona Cardinals estaba ganando por 23-20 a Pittburgh Steelers. Sin embargo, un tiro de este equipo, no atrapado por Santonio Holmes, asustó a los primeros. No obstante, repetida la jugada, el receptor Holmes sí recibió el balón, volteando el marcador a 26-23. Un tiro permitió dejar el resultado en 27-23 para los de Pensilvania y obtener el Super Bowl.

Super Bowl XXXIV: La tacleada victoriosa de Mike Jones

Un momento de suspenso el que vivieron los de St. Louis Rams en los segundos finales del Super Bowl XXXIV frente a Tennessee Titans el 30 de enero de 2000. Kevin Tyson de este último recibió el balón para revertir el 23-16 en contra. Sin embargo, Mike Jones le tacleó, mientras que el el primero intentó poner el balón en zona de touchdown, pero no lográndolo. Los Rams ganaron por una yarda que no llegó el rival.

Super Bowl XLIX: La tremenda intercepción de Malcolm Butler para el triunfo

New England Patriots estuvo cerca de perder el encuentro frente a Seattle Seahawks, después que Russell Wilson le pasó el balón a Luke Wilson para remontar el 28-24 en contra en el Super Bowl XLIX, del 2015. No obstante, Malcolm Butler empujó al último y atrapó la pelota de fútbol americano, manteniendo el resultado para que los de Massachusetts. Wilson fue cuestionado por no haberle dado el pase a Marshawn Lynch.