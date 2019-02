Universitario tomó una decisión final sobre fichaje de Luis Aguiar

Luis Aguiar fue uno de los mejores jugadores del Torneo Descentralizado 2017, año en que salió campeón con Alianza Lima. Aquel buen recuerdo ha llevado a que el jugador levante el interés de Universitario de Deportes tras su paso por Nacional. Muchas informaciones se han vertido en los últimos días, sin embargo, el club 'crema' ya tomó una decisión.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, hombre de prensa que cubre Universitario de Deportes, el club merengue no insistirá en contar con los servicios de Luis Aguiar. La razón sería la negativa del comando técnico comandado por Nicolás Córdova.

El director técnico chileno está en busca de un volante ofensivo pero con mayor movilidad, cualidad con la que el experimentado Aguiar no contaría.

Según trascendió, el interés por Luis Aguiar era más de parte de los dirigentes que del comando técnico, situación similar a la de Alianza Lima, pues Miguel Ángel Russo, director técnico blanquiazul, ha solicitado un '10', y los dirigentes pusieron la mira en Aguiar al saber de las intenciones de Universitario.

Los antecedentes de algunos problemas en la actitud del jugador también podrían haber sido tomados en cuenta para su frustrada llegada a tienda crema. Lo que sí es sabido, es que Nicolás Córdova no ha dado el visto bueno para el fichaje del uruguayo y en su lugar se estaría considerando al 'Japo' Rodríguez o alguna otra opción nacional.



No va! No hay aprobación del comando técnico y Aguiar no va. https://t.co/gkyHA8N5oj