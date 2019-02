Presidente de Emelec responde a Cristal con insólita justificación sobre ingreso de hincha

Tras el evidente malestar de Sporting Cristal por el polémico caso del hincha ingresado al amistoso que jugó en la ‘Noche de la Explosión Azul’, el presidente del Emelec, Nassib Neme, se pronunció para explicar el insólito suceso con un argumento inesperado.

Nassib Neme aseguró que Daniel Nieto –persona que jugó los últimos dos minutos del partido entre Emelec y Cristal- estuvo inscrito como parte del elenco de Mariano Soso, es decir no se trataba de un hincha o aficionado como el club rimense expresó.

"No ingresó un hincha, era un jugador que estaba registrado en la banca de suplentes, no fue un hincha de la grada que bajó al campo, era un jugador que, evidentemente por su forma física, no era un jugador profesional, pero era un jugador registrado en la banca de Emelec para jugar uno o dos minutos", expresó el mandamás del club ecuatoriano a UCI Noticias.

Sin embargo, la cabeza del equipo ‘eléctrico’ reconoció que Cristal merece recibir las disculpas pertinentes, ya que el acontecimiento se dio sin la autorización de los ‘celestes’, lo cual fue tomado como una falta de respeto.

"Queremos, personalmente, extenderles nuestra disculpas al Club Sporting Cristal, pero preferimos conversarlo personalmente con nuestros pares del club peruano", enfatizó Nassib Neme. Aunque, con ‘Ecuagol’ se mostró más expresivo.

"Estamos dolidos por eso. Tomaré contacto con Sporting Cristal. El hincha ingresa como parte de acuerdo con la empresa que nos auspicia. Hablaré con ellos y les explicaré el tema, espero puedan entenderlo. Intentaremos resolverlo pero si no lo logramos, lo sentimos mucho”, sentenció.