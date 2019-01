Real Garcilaso vuelve a entrenar tras eliminación

Real Garcilaso hoy volverá a las prácticas en su fortín de Oropesa, tras la eliminación sufrida en Copa Libertadores.

Los dirigidos por Héctor Tapia quieren voltear la página para enfrentar la Liga 1, en la que tendrán que visitar al debutante Piratas FC.

El defensa Gustavo Dulanto, mediante las redes sociales, asumió su responsabilidad en el error que terminó costando la clasificación del Real Garcilaso. “Búrlense, hagan memes, pero no me voy a sentir mal ni me caeré”, escribió el jugador.

Mientras que Alfredo Ramúa indicó que ellos merecían la clasificación por el esfuerzo que hicieron.