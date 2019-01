Asociación de Entrenadores del Perú emitió fuerte comunicado contra Daniel Ahmed

La selección peruana no estuvo a la altura del Sudamericano Sub 20 que se realiza en Chile y la mayoría de las críticas fueron hacia el entrenador Daniel Ahmed, ya que tuvo dos años de trabajo al frente del equipo y los resultados no fueron los esperados.

Siguiendo esa linea de reproches contra el actual jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), este lunes salió un comunicado por parte de la Asociación de Entrenadores del Perú, grupo que expresó su malestar por darle más oportunidad a los entrenadores que vienen del extranjero sin ninguna experiencia.

"La Anef-Perú considera que la eliminación de nuestra selección Sub 20 contituye un fracaso por las enormes expectativas que generó debido al tiempo y la inversión que se dio para su preparación nunca antes vista en menores", se lee en uno de los párrafos del aviso que publicaron en redes sociales.

"Los entrenadores peruanos, a diferencia de lo opinado por el entrenador de la Sub 20 Sr. Daniel Ahmed, afirmanos por unanimidad que no bastaba con participar en este campeonato con el único fin de observar jugadores y formarlos para el futuro, sino que constituía una obligación la clasificación al Mundial Sub 20 a realizarse en Polonia", agregaron.

La Asociación de Entrenadores del Perú considera que la inversión debió tener sus frutos, ya que Daniel Ahmed tuvo suficiente tiempo para trabajar con los futbolistas de la selección peruana sub 20 e incluso fueron al Mundial Rusia 2018 para obtener más experiencia con el equipo de Ricardo Gareca.

Selección peruana sub 20: Daniel Ahmed recibe fuertes acusaciones

Por último, en el comunicado también se resalta que Daniel Ahmed ha maltratado a los técnicos peruanos. al no darle una oportunidad y solo contratar profesionales extranjeros. Cabe destacar que esta seria acusación no tiene nada que ver con xenofobia.

"Para los entrenadores peruanos esta situación se torna insostenible, puesto que no es posible que el Jefe de la Unidad Técnica de Menores, esté maltratando el D.T. nacional, recomendando técnicos y escuelas de fútbol extranjeras, para lo cual no fue contratado", aseveraron.