Boca Juniors vs Newell's EN VIVO ONLINE: chocan HOY por la Superliga Argentina 2019

Boca Juniors vs Newell's Old Boys EN VIVO | Ver fútbol por Internet Gratis | Roja Directa | EN DIRECTO ONLINE por Fox Sports y TNT Sports: se enfrentan HOY en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario por la jornada 16 de la Superliga Argentina.

Minuto a minuto del Boca vs Newell's EN VIVO ONLINE por Superliga Argentina 2019

Alineaciones confirmadas del Boca vs Newell's EN VIVO ONLINE por Superliga Argentina 2019

Boca Juniors:

Newell's Old Boys:

¡Equipo confirmado! 👌🏼



Los 11 de #Newells para recibir a Boca desde las 21.30 en el estadio Marcelo Bielsa. pic.twitter.com/b3KchJFvh4 — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) 27 de enero de 2019

Boca vs Newell's: ¿a qué hora juegan por la Superliga Argentina 2019?

El Boca Juniors vs Newell's Old Boys, que es uno de los encuentros de la fecha 16 de la Superliga Argentina 2019, está pactado para las 7:30 p. m. (hora peruana) y 9:30 p. m. (hora argentina); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

Boca vs Newell's: ¿qué canal que emitirá el partido por Superliga Argentina 2019?

Para poder presenciar este atractivo encuentro, el cual es una gran oportunidad para que el 'Xeneize' escale posiciones en la Primera División de Argentina, podrás recurrir a la señal pague por ver de Fox Sports 2 y TNT Sports.

¿Dónde ver EN VIVO el Boca vs Newell's por la Superliga Argentina 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo del fútbol argentino, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Boca vs Newell's HOY por la Superliga Argentina: pronóstico del partido

- Te Apuesto: 3.00 (Newell's Old Boys), 2.85 (empate), 2.30 (Boca Juniors)

- Inkabet: 3.10 (Newell's Old Boys), 2.95 (empate), 2.40 (Boca Juniors)

- Betsson: 3.10 (Newell's Old Boys), 2.90 (empate), 2.45 (Boca Juniors)

- Bwin: 3.10 (Newell's Old Boys), 2.90 (empate), 2.40 (Boca Juniors)

México - 4:20 p. m.

Perú - 5:20 p. m.

Ecuador - 5:20 p. m.

Colombia - 5:20 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 5:20 p. m.

Bolivia - 6:20 p. m.

Venezuela - 6:20 p. m.

Argentina - 6:20 p. m.

Chile - 6:20 p. m.

Uruguay - 6:20 p. m.

Boca vs Newell's EN VIVO ONLINE por Fox Sports 2

Narración: Gustavo Cima

Comentarios: Javier Tabares

Boca vs Newell's EN VIVO ONLINE por TNT Sports

Narración: Pablo Giralt

Comentarios: Matías Martín

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Boca vs Newell's?

Si quieres seguir en Internet el Boca Juniors vs Newell's Old Boys, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.