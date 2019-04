Lionel Messi exigió no detener búsqueda de Emiliano Sala

Luego de conocerse que las autoridades de Guernsey suspendieran la búsqueda definitiva del avión en el que volaba Emiliano Sala, algunos futbolistas se pronunciaron en contra y pidieron que las actividades no cesen. Sus compatriotas Germán Pezzella, Valentín Vada, Nicolás Otamendi, entre otros, exigieron que el caso no quede incluso. Ahora también se unió Lionel Messi, máximo referente del FC Barcelona y selección argentina.

El capitán y goleador azulgrana pidió que no paren con la búsqueda de Emiliano Sala quien continúa con paradero desconocido luego de perderse a unos 20 kilómetros del Canal de la Mancha el pasado lunes. El futbolista de 31 años le mandó un mensaje de fortaleza a los familiares del ídolo del Nantes y le brindó todo su apoyo por este difícil momento.

“Mientras haya posibilidades, un hilo de esperanza, les pedimos que por favor no dejen de buscar a Emilian. Toda mi fuerza y apoyo a sus familiares y amigos. #PrayForSala”, publicó Lionel Messi en sus redes sociales.

Familiares piden no acabar con la búsqueda de Emiliano Sala

Romina, la hermana de Emiliano Sala, el futbolista argentino también pidió a la gente en redes sociales ayuda para "no parar con la búsqueda", porque afirmó que Emiliano aún está vivo.

"Les pido por favor a todos que, ya sea con un tuit, con un estado, con una foto, me ayuden a no parar con la búsqueda. Tenemos que encontrarlo, pongamos fuerzas. Por favor, ayúdenme, él esta vivo. Se lo pido por favor que me ayuden", dijo Romina entre lágrimas en un vídeo.

Fuerzas británicas suspendieron búsqueda de Emiliano Sala

Las fuerzas de seguridad informaron que tres aviones y cinco helicópteros han llevado a cabo 80 horas de "tiempo de vuelo combinado" para buscar la avioneta de Emiliano Sala, que despegó el lunes de Nantes (Francia) con destino a Cardiff (Reino Unido). Sin embargo, el jueves la policía de la isla de Guernsey comunicó que ya no está "buscando de forma activa", al no haber detectado "ninguna traza de la aeronave, el piloto, ni el pasajero".