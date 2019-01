Christian Cueva hizo pedido especial al Krasnodar para ser fichado por el Independiente

Christian Cueva quiere llegar a la Superliga de Argentina y ponerse la camiseta del Independiente de Avellaneda. El volante peruano confesó en una reciente entrevista para un medio argentino que habló con el director deportivo del Krasnodar y la razón por la cual quiere dejar el fútbol ruso es su familia.

“Tuve como 3 o 4 charlas con el director deportivo del Krasnodar para poder manifestarle mi tema personal y que me entienda. Tengo una hija de 14 años, otra de 5 y uno de 4 meses. De repente yo solo me la puedo aguantar, pero tengo familia allá. Era un poco complicado en Rusia y les pedí que me ayuden, yo estoy infinitamente agradecido con Krasnodar porque es un club bárbaro”, expresó el volante de la selección peruana para Radio La Red de Argentina.

En otro momento de la entrevista, Christian Cueva dio algunos detalles de cuándo se definirá si cambiará o no de equipo este 2019. Asimismo, explicó por qué no se amoldó a la Premier League de Rusia.

“Creo que esta semana se va a definir el tema, pienso que va a haber una respuesta. Yo nunca les mentí a los dirigentes en lo que yo sentía. Me fui a Rusia con una ilusión pero, como quizá las costumbres son otras, no fue fácil para mí estar de esa manera. Pienso que los dirigentes me han entendido y ojalá esto se concrete en estos días”, añadió el jugador de 27 años.