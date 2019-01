Rayo Vallecano 0-0 Real Sociedad EN VIVO: con Luis Advíncula por Liga Santander

Rayo Vallecano recibe a Real Sociedad HOY EN VIVO en el Estadio Campo de Fútbol de Vallecas, desde las 12:30 p.m. en la jornada 20 de la Liga Santander. La transmisión estará a cargo de ESPN Play y beIN Sports, además podrás seguir el minuto a minuto vía LaRepublica.pe.

Minuto a minuto del Rayo Vallecano vs Real Sociedad EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano vs Real Sociedad EN VIVO ONLINE por la Liga Santander

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Amat, Abdoulaye Ba, Velásquez, Álex Moreno; Imbula, Santi, Trejo, Embarba y R.D.T.

Real Sociedad: Rulli; Elustondo, Llorente, Moreno, Hernández, Ilarramendi, Zubeldía, Januzaj, Sangalli, Oyarzabal y Willian.

PREVIA

El plantel de Michael no pudo empezar el 2019 de la mejor forma, las tres victorias al hilo, reviven sus esperanzas de salir de la zona de descenso y pelear por un cupo para algún torneo internacional, sin embargo, los integrantes de Rayo Vallecano son conscientes de que este será un partido complicado.

Luego de la derrotar a Celta de Vigo, Real Valladolid y Levante, la ‘franja’ española espera sumar tres puntos vitales que lo alejarían del peligro, por lo cual el entrenador Michael alineará a su mejor once con Luis Advíncula incluido.

Con la ausencia de Gorka Elustondo (por lesión en la rodilla), el estratega de los ‘rayistas’ deberá apelar al mismo once de las dos últimas fechas, con Trejo, Embarba y De Tomás en el ataque.

Por su lado, el cuadro dirigido por Imanol Alguacil asumirá el partido con cinco bajas. Concha, Merquelanz, Gorosabel y Zurutuza por lesión, y Mikel Merino por acumulación de amarillas. Sin embargo, la confianza está asegurada para los ‘realistas’ ya que llegan con dos triunfos seguidos, a Espanyol y Real Madrid.

En los últimos cinco enfrentamientos entre Rayo Vallecano vs Real Sociedad, el cuadro de la ‘real’ obtuvo dos triunfos, empataron dos veces, y los ‘franjirrojos’ lograron un triunfo. La última vez que midieron fuerzas fue el 25 de setiembre en la fecha 6 de la Liga Santander.

Posibles alineaciones del Rayo Vallecano vs Real Sociedad:

Rayo Vallecano: Dimitriesvki, Velásquez, Amat, Ba; Advíncula, Comesaña, Imbula, Álex Moreno, Trejo, Embarba; De Tomás.

DT: Míchel

Real Sociedad: Rulli, Aritz, Llorente, Moreno, Aihen; Illarramendi, Zubeldía, Januzaj, Sangalli, Oyarzabal; Willian José.

DT: Imanol Alguacil

Guía de canales del Rayo Vallecano vs Real Sociedad:

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

España: Movistar+, beIN Sports Connect España, beIN LaLiga

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Horarios del Rayo Vallecano vs Real Sociedad:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.

Estados Unidos: 12:30 p.m. (ET) / 10:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 11:30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 1:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 2:30 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 6:30 p.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro entre Rayo Vallecano vs Real Sociedad?

En Internet, el duelo entre Rayo Vallecano vs Real Sociedad, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen y los videos al finalizar el cotejo.