Canal de TV venezolano exigió la expulsión de Nicolás Díaz del Sudamericano Sub 20

El triunfo por 2-1 de Venezuela sobre el anfitrión Chile por la fecha 2 del Sudamericano Sub 20 se vio mermado por uno de los episodios más repudiables que se haya visto dentro de un campo de juego. El jugador chileno Nicolás Díaz llamó “muerto de hambre” al venezolano Pablo Bonilla por la situación que atraviesa el país llanero, en el encuentro disputado en el Estadio El Teniente de Rancaguase.

El comportamiento del defensor central de 'La Roja' ha sido muy criticado por los usuarios en las redes sociales y desde Venezuela exigieron la expulsión de Díaz del certamen. El canal de TV "La Tele Tuya" se pronunció en Twitter sobre esta situación e hicieron un llamado a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para que soliciten ante Conmebol la exclusión del jugador en el Sudamericano Sub 20.

"¡No insultaste a un jugador, le faltaste el respeto a un país Nicolás Díaz! ¡Llamaste "muerto de hambre" a más de 30 millones de venezolanos que luchan día a día! Desde la casa del fútbol nacional, instamos a la @FVF_Oficial a pedir la exclusión y expulsión de Díaz del torneo", escribieron desde la cuenta oficial del canal de TV.

Horas después de este lamentable suceso, Nicolás Díaz publicó un mensaje de disculpas tras el insulto hacia el venezolano Pablo Bonilla y explicó el por qué reaccionó se esa manera.

“Quiero decirle a todos que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Si le respondí como respondí, es porque Bonilla me insultó con algo que no vale la pena repetir cuando me caí en esa jugada, y en la calentura del momento son cosas que pasan en la cancha. Espero ver pronto a todo el plantel de Venezuela en el estadio para saludarlos y resolver este malentendido”, escribió Díaz en su Instagram.

Venezuela venció 2-1 a Chile y es el líder del Grupo A con seis unidades. La Roja tiene un solo punto y se complica en el Sudamericano Sub 20.