Sudamericano Sub 20: chileno arrepentido tras llamar "muerto de hambre" a jugador de Venezuela

El futbolista de la selección chilena Sub 20, Nicolás Díaz, se retractó de haber insultado a su colega venezolano, Pablo Bonilla, donde lo tildó como “muerto de hambre”. El jugador sureño pidió perdón a la afición 'vinotinto' en una publicación desde su Instagram oficial.

“Quiero decirles a todos, que lo que dije en el partido no lo siento de verdad. Mi familia y yo tenemos muchos amigos venezolanos y respeto muchísimo a toda la gente que ha venido a Chile a trabajar y ganarse la vida de buena forma”, manifestó Nicolás Díaz en su red social.

A sus 19 años, actualmente militando en la categoría Sub 20 de la selección chilena, confesó haber recibido amenazas de diferentes tipos y subrayó querer ver al plantel 'llanero' en el estadio para saludarlos y resolver el malentendido.

Asimismo, durante la madrugada de este domingo, el zaguero 'mapocho' se refirió a la polémica luego de que soltará fuertes calificativos hacia el jugador de Venezuela, Pablo Bonilla.

A través de una carta abierta, Díaz expresó: "Quisiera hacerles llegar mis más sinceras disculpas por mi reprochable actitud hacia Pablo Bonilla y el pueblo venezolano durante el desarrollo del partido entre Chile y Venezuela por el Sudamericano Sub 20", señaló en primera instancia el central.

"Soy consciente de la larga historia de amistad entre Venezuela y Chile. Durante muchos años, miles de chilenos emigraron y fueron recibidos de manera cariñosa y fraterna. Todas las referencias que tengo de compatriotas que vivieron allá son tremendamente positivas y dan cuenta de un hermoso país, al que nunca pretendí lastimar con mis dichos", añadió Nicolás Díaz.

Posteriormente, el sureño afirmó que "lamento profundamente mi reacción hacia Pablo Bonilla. En ningún caso, mi intención fue la de denigrar o insultar al pueblo venezolano. Al igual que millones de chilenos, he tenido la suerte de compartir con personas que han llegado de Venezuela a Chile y me he dado cuenta de su calidad humana".