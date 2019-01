Panelista de Fox Sports llamó “mentiroso” al gerente deportivo de Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima aspira a cosas grandes en la Liga 1 y Copa Libertadores 2019 y para ello se ha reforzado, hasta el momento, con nueve jugadores. El último jale blanquiazul es el mediocampista uruguayo Felipe Rodríguez que llega de Bolívar (Bolivia). Pero, el periodista de Alan Diez de Fox Sports llamó “mentiroso” al gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, quien señaló que ya no iban a contratar más jugadores por un pedido expreso de Miguel Ángel Russo. El video está colgado en YouTube.

Hace unos días, Gustavo Zevallos explicó en Capital Deportes que el técnico argentino estaba satisfecho con el plantel que tiene y no pediría más elementos. “Miguel (Russo) está en un proceso de observar a los jugadores y la verdad que no me ha mencionado nada por encima de lo que ya tenemos en el plantel”, había dicho Zevallos en ‘Capital Deportes, tal como se aprecia en un video subido en YouTube.

Sin embargo, hace unas horas se conoció la llegada del uruguayo Felipe Rodríguez de 28 años a Alianza Lima por toda la temporada 2019. Esta situación generó incomodidad en Alan Diez, quien criticó la actitud de Zevallos al no revelar que estaban en conversaciones con otros futbolistas. Míralo en YouTube.

“Viene un refuerzo para Alianza Lima. Ayer Gustavo Zevallos en el programa de radio había dicho Russo a él que no iba a ver ningún refuerzo más. Tú (por Peter Arévalo) me había dicho todo lo contrario pero yo creo en el dirigente también. Lamento que nos haya mentido de esa manera. No pensaba que existan dirigentes en el fútbol peruano mentirosos”, dijo Alan en el programa de Fox Sports Radio Perú que tiene miles de reproducciones en YouTube.

“Discúlpame Gustavo, nos une una buena amistad pero cuando llega al extremo de la mentira de decir cosas que no son, de verdad nos duele, molesta e incomoda. Creo que te has equivocado en esta. Es tu responsibilidad, nos dijiste en la radio que no ibas a traer ningun refuerzo más porque russo te había dicho y ahora llega Felipe Rodríguez”, agregó.

Alianza Lima tiene cuatro extranjeros en el plantel, Tomás Costa, Gonzalo Godoy, Mauricio Affonso y Felipe Rodríguez y aún le queda una plaza para fichar. En la últimas horas, se revelaron los nombres de los argentinos Diego Bounanotte, Alejandro Barbaro, Ismael Blanco y Diego Mendoza para ocupar ese lugar.