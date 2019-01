Cruz Azul vs Tigres EN VIVO ONLINE: HOY por el Clausura 2019 de la Liga MX

VER EN VIVO Cruz Azul vs Tigres se miden HOY desde las 10:00 p.m. (hora peruana) por la tercera fecha de la Liga MX 2019. El partido se jugará en el estadio Universitario y será transmitido por TDN, Televisa Deportes y Canl 5 de Televisa. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, las mejores jugadas del partido a través de Larepublica.pe.

Cruz Azul ha tenido un inicio lento en el Clausura ya que empató 1-1 en casa del Puebla y perdió 1-0 como local ante las Chivas de Guadalajara, lo cual lo tiene con un solo punto y el duodécimo lugar de la clasificación.

Dirigido por el entrenador Pedro Caixinha, el equipo aún no mostró el buen fútbol de la temporada pasada que lo colocaron en la final del Apertura donde perdieron ante el América. El estratega portugués confia en que los resultados positivos comenzarán a llegar.

"Si entramos en eso, entramos en un campo que no me gusta que es la obsesión, hay que bajar las revoluciones en la manera como paso el mensaje para dentro”, comentó. “Más temprano que tarde los resultados se van a dar; tenemos un partido interesante por delante, ante un gran equipo", agregó.

¡Hoy juega La Máquina! Se disputa la jornada 3 del Clausura 2019, visitamos a Tigres a las 21:00 hrs en la cancha del estadio Universitario.#EternamenteAzul pic.twitter.com/okIlpPQYrG — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 19 de enero de 2019

Los Azules igual poseen una plantilla de nivel y cuentan con delanteros de calidad como los uruguayos Jonathan Rodríguez y Martín Cauteruccio y el argentino Milton Caraglio. Para este partido no estará el peruano Yoshimar Yotún porque presenta una lesión grado uno del músculo bíceps femoral de la pierna izquierda.

Los Tigres UANL debutaron con un empate de última hora en la casa del León pero en su segundo encuentro golearon 0-3 a los Xolos de Tijuana y subieron al quinto lugar de la clasificación.

El técnico Ricardo Ferretti aseguró en la semana que el encuentro es uno más porque para él solo es especial enfrentar al Monterrey, el rival más enconado de los Tigres, el partido está rodeado de expectativas por poner frente a frente a dos de los candidatos a disputar el título.

🌤 ¡Buenos días afición! ¿Cómo amanecieron? Nosotros así 👇🏼 porque hoy debutamos en casa en este Clausura 2019 y habrá un fiestón en el Uni 😎🏟 #VamosTigres 💪🏻🐯 pic.twitter.com/jsOmujIwIq — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 19 de enero de 2019

De la mano del brasileño, los felinos han alcanzado cinco de las últimas nueve finales del campeonato de liga, de la cuales han ganado tres. Sin embargo, en el pasado Apertura el equipo fue eliminado en cuartos de final y asume este campeonato como una revancha.

Cruz Azul vs Tigres: horarios del partido

México - 9:00 p.m.

El Salvador - 9:00 p.m.

Nicaragua - 9:00 p.m.

Honduras - 9:00 p.m.

Guatemala - 9:00 p.m.

Costa Rica - 9:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Ecuador - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

Panamá - 10:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Venezuela - 11:00 p.m.

Argentina - 12:00 a.m. (domingo)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo)

Chile - 12:00 a.m. (domingo)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo)

Cruz Azul vs Tigres: posibles alineaciones

Cruz Azul: Corona; Madueña, Aguilar, Domínguez, Aldrete; Pineda, Slas, Hernández, Alvarado, Rodríguez y Cauteruccio.

Tigres: Guzmán; Rodríguez, Ayala, Meza, Díaz; Pizarro, Rafael Carioca, Quiñones, Valencia, Quiñónes y Gignac.

Canal para ver Cruz Azul vs Tigres | Liga MX

Costa Rica - TDN

El Salvador - TDN

Guatemala - TDN

Honduras - TDN

México - Televisa Deportes En Vivo, Afizzionados, Canal 5 Televisa, TDN

Nicaragua - TDN

Panamá - TDN

Estados Unidos - Univision Deportes, Univision NOW, Univision

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Cruz Azul vs Tigres?

Si quieres seguir en Internet el Tigres vs Cruz Azul, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.