UFC EN VIVO 2019: Cartelera, pelea, resultados y calendario de eventos

El universo de fans de las artes marciales mixtas (MMA) va en aumento. Un evento de UFC, la empresa más grande y famosa alrededor del planeta, es el más cercano de esta emocionante disciplina. El UFC Fight Night 143 del sábado 19 de enero enfrentará a Henry Cejudo vs. TJ Dillashaw como plato principal de la noche. Si quieres verlo o ver UFC EN VIVO en general, lee la presente nota.

Además de enterarte de cómo ver UFC EN VIVO ONLINE, en esta publicación también podrás tener información estadística e histórica de este deporte. Asimismo, te presentaremos la cartelera del UFC Fight Night 143 y de los próximos shows (calendario de eventos). Finalmente, revisaremos las cifras que las casas de apuestas están otorgando a Henry Cejudo y a TJ Dillashaw.

La pelea entre ellos es por el título de Peso Mosca de Cejudo (Dillashaw es campeón Peso Gallo), aunque también podría estar en disputa el futuro de la categoría mosca.

¿Cuántas victorias tiene Henry Cejudo?

El luchador estadounidense de 31 años ha peleado en 15 oportunidades a nivel profesional. Ha obtenido 13 victorias y 2 derrotas. El debut de Henry Cejudo fue ante Michael Poe el 2 de marzo de 2013 en el evento “WFF MMA: Pascua Yaqui Fights 4” de la empresa WFF MMA.

En UFC viene participando desde su séptimo combate (13-12-2014). Debutó en el “UFC on Fox: dos Santos vs. Miocic” venciendo a su compatriota Dustin Kimura. Su última batalla fue contra Demetrious Johnson en el UFC 227 (04-08-2018). Se cobró una revancha contra el popular “Mighty Mouse” y consiguió el Campeonato de Peso Mosca de UFC.

Su triunfo más rápido en UFC fue el 09-09-2017 ante el brasileño Wilson Reis en el UFC 215. Lo venció en el segundo 26 del round 2.

Por otro lado, su tropiezo más rápido fue precisamente ante Demetrious Johnson. Cayó en el primer round a los 2 minutos con 49 segundos.

¿Qué títulos ha ganado Henry Cejudo?

Antes de empezar a hablar de los 2 cinturones que ha conseguido Henry Cejudo en su carrera, debemos tener en cuenta que tuvo una exitosa participación en las Olimpiadas de Beijing 2008. Consiguió la medalla de oro en Lucha libre olímpica. Luego de ello no volvió a participar en ninguna cita olímpica.

Ya en 2013 se metió de lleno a la disciplina de artes marciales mixtas peleando en la empresa WFF MMA. En el evento “WFF 10: Cejudo vs. Sessions” derrotó a Anthony Sessions por nocaut técnico y se llevó el campeonato de Peso Gallo de WFF.

Asimismo, en el UFC 197 del 23-04-2016 perdió su invicto de 10 victorias en el deporte tras intentar quitarle el Campeonato de Peso Mosca de UFC a Demetrious Johnson. No obstante, pudo “desquitarse” en el UFC 227 del 04-08-2018 derrotándolo y quitándole el tan deseado cinturón.

¿Cuántas victorias tiene TJ Dillashaw?

El también norteamericano de 32 años, TJ Dillashaw, posee un record de 16 victorias y 3 derrotas. Su debut fue en la empresa King of the Cage en el evento “King of the Cage: Legacy” (26-03-2010). En esa oportunidad derrotó a Czar Sklavos por decisión unánime de los jueces. Su primer tropiezo fue ante John Dodson (03-12-2011) en el “The Ultimate Fighter 14 Finale” de UFC.

Su triunfo más rápido en UFC fue el 11-07-2012 ante el británico Vaughan Lee en el "UFC on Fuel TV: Muñoz vs. Weidman". Lo venció a los 2 minutos y 33 segundos del primer round.

Por otro lado, su tropiezo más rápido fue precisamente ante John Dodson. Cayó en el primer round en primer minuto con 54 segundos.

¿Qué títulos ha ganado TJ Dillashaw?

TJ Dillashaw, el popular “The Viper” solo ha ganado el Campeonato de Peso Gallo de UFC tras vencer al brasileño Renan Barão en el UFC 173 (24-05-2014). Retuvo en dos ocasiones el título, pero lo perdió en el UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz (17-01-2016) ante el estadounidense Dominick Cruz. Posterior a ello, logró recuperarlo tras derrotar a su compatriota Cody Garbrandt en el UFC 217 (04-11-2017).

UFC Fight Night 143 Cejudo vs Dillashaw EN VIVO: Horarios en el mundo

Podrás ver UFC Fight Night 143 este sábado 19 de enero en las siguientes horas de acuerdo a tu país:

Perú 8:00 p. m.

Colombia 8:00 p. m.

Argentina 10:00 p. m.

México 7:00 p. m.

Uruguay 10:00 p. m.

Chile 10:00 p. m.

Costa Rica 7:00 p. m.

Ecuador 8:00 p. m.

Estados Unidos 10:00 p. m.

UFC Fight Night 143 EN VIVO: Canales para ver Henry Cejudo vs TJ Dillashaw

Podrás ver la pelea y otros eventos de UFC EN VIVO en la cadena televisiva FOX. Vale mencionar, que algunos shows son emitidos en Fox Sports y otros en Fox Action. El UFC Fight Night 143 podrás verlo por ejemplo en Fox Sports y solo necesitas tener cable. Recuerda que estos tipos de servicios también tienen su plataforma en internet y puedes ver UFC EN VIVO ONLINE desde una computadora en caso no estés en tu casa.

Por otro lado, los eventos que son transmitidos por Fox Action solo pueden ser vistos si tienes el paquete Premium de Fox.

Perú Fox Sports

Colombia Fox Sports

Argentina Fox Sports

México Fox Sports

Uruguay Fox Sports

Chile Fox Sports

Costa Rica: Fox Action

Ecuador Fox Action

Estados Unidos: ESPN +

¿Dónde seguir la pelea de Henry Cejudo vs TJ Dillashaw EN VIVO por Internet?

Esta es la cartelera del nuevo evento de UFC (UFC Fight Night 143):

Henry Cejudo vs. TJ Dillashaw es la pelea más esperada del UFC Fight Night 143; no obstante, hay otros combates interesantes que no debes perderte:

Categoría Método Round Tiempo Mosca Henry Cejudo (c) vs TJ Dillashaw Pesado Greg Hardy vs Allen Crowder Ligero Gregor Gillespie vs Yancy Medeiros Mosca Joseph Benavidez vs Dustin Ortiz Mosca femenino Paige VanZant vs Rachael Ostovich Semipesado Glover Teixeira vs Karl Robertson Ligero Donald Cerrone vs Alexander Hernandez Mosca femenino Joanne Calderwood vs Ariane Lipski Gallo Mario Bautista vs Cory Sandhagen Ligero Dennis Bemudez vs Te Edwards Welter Belal Muhammad vs Geoff Neal Welter Chance Rencountre vs Kyle Stewart

Así pagan las casas de apuestas para la emocionante pelea entre Henry Cejudo vs TJ Dillashaw:

La casas de apuestas de España, México y Perú consideran que se lleva la victoria TJ Dillashaw y se lleva el cinturón; un triunfo suyo paga aproximadamente 1.40. Por otro lado, una buena noche con final feliz para Henry Cejudo paga 2.70.

