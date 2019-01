Nicolás Córdova arremetió contra Alianza Lima por el fichaje de Alejandro Hohberg

El director técnico chileno, Nicolás Córdova, dio su primera conferencia de prensa de la temporada 2019 en 'Campo Mar'. El estratega 'mapocho' no se guardó nada y habló sobre el caso de Thiago Cantoro y del arribo de Alejandro Hohberg al equipo de Ate.

En relación al fichaje del exvolante de Alianza Lima, el DT chileno arremetió contra Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo del cuadro íntimo, quien afirmó que Hohberg no renovó con los victorianos por pertenecer al mismo grupo empresarial que maneja el estratega 'merengue'.

"El otro día escuché a Gustavo Zevallos decir que Alejandro Hohberg había venido porque yo era de Twenty Two, pero no lo oí decir que a Aldair Salazar se lo llevaron a Alianza Lima en vez de traerlo acá siendo también de Twenty Two", atinó en primera instancia, Nicolás Córdova.

"Quería que también dijera eso porque fue muy oportunista de su parte hablar de mí sin saber cómo pasó todo", añadió el director técnico de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes, por otra parte, no contará para esta campaña con el joven ariete, Thiago Cantoro. Tras varias reuniones entre ambas partes, no se llegó a un acuerdo y el futbolista de 18 años no formará parte de la planilla 'crema'.