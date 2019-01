Rafael Nadal y el curioso momento que pasó en una conferencia de prensa [VIDEO]

Rafael Nadal debutó con un triunfo en el Abierto de Australia frente al local James Duckworth. Luego de cuatro meses sin competir la situación mejora para el histórico tenista. Sin embargo, pasaría una anécdota difícil de olvidar para él en una conferencia de prensa.

Un periodista italiano se llevó todo el protagonismo en la rueda de prensa que realizaba el tenista español. Todo porque se quedó dormido mientras Nadal hablaba.

"Es insólito, hoy no debe de ser interesante lo que tengo para contar", bromeó Rafael Nadal después de hacer varios gestos mientras escuchaba la pregunta de una reportera. La frase despertó las risas de todos, menos las del periodista, quien se había quedado dormido.

"¡Buongiorno, Ubaldo! (Buen día)", saludaba el ex numero 1 del ranking ATP al periodista italiano quien inmediatamente le pidió disculpas y se excuso en el "Jet lag". "No hay problema, sé que has cerrado los ojos para estar más concentrado en lo que estaba diciendo", le contestó el tenista.

El español venció por 6-4, 6-3 y 7-5 a James Duckworth, ahora enfrentará en la siguiente ronda al australiano Matthew Ebden.