El iluminado

Melbourne

El tiempo pasa y Roger Federer juega igual o mejor que hace unos días. En la lucha contra el tiempo, el tenista suizo va ganando. Casi como en todos sus partidos. A los 37 años la edad parece solo un número que suena a anécdota, pero que no determina su rendimiento. El ‘Expreso Suizo’ todavía va rápido y tiene una estrella especial en Australia.

Campeón de la Copa Hopman y de las dos últimas ediciones del Abierto de Australia, Federer encadena ya 23 partidos ganados en dicho país. Su nueva víctima fue el uzbeko Denis Istomin, quien dio batalla, pero se rindió ante la clase del suizo. 6-3, 6-4 y 6-4 fue el resultado en el Rod Laver donde ‘Su Majestad’ regaló lujos como cuando iba 3-1 en el primer set y sacó un golpe que parece imposible, pasando por el lado de la red y entrando sobre la línea.

Luego ha sido sólido con su servicio, tratando de manejar los tiempos y respondiendo con el físico. La edad es solo un número. “Creo que he jugado a un gran nivel. He golpeado la pelota muy bien y me he mostrado muy sólido con mi servicio. No permití que Denis pudiera inquietarme al resto y eso creo que ha sido clave para el devenir del partido”, señaló tras imponerse sobre Istomin, que hace dos años eliminó rápido a Novak Djokovic, antes de que el actual número 1 vuelva a encontrar el rumbo hasta trepar a la cima de la ATP.

Federer, en el puesto 3, apunta a conseguir su título 100 en un torneo que lo tiene como talismán. Ha ganado 6 de sus 20 Grand Slam en Australia, en un enero caluroso pero que en las penumbras lo tiene a él siempre como iluminado. En cada golpe demuestra que la vigencia no depende del DNI sino de la evolución y el hambre de seguir ganando. El ‘Expreso Suizo’ todavía tiene mucha luz.

elogios para Andy

De otro lado, Federer también contó que todavía está conmocionado ante el anuncio del retiro de Andy Murray, quien cayó eliminado en primera ronda en un largo partido de cinco sets ante el español Roberto Bautista.

“Lo que ha conseguido Andy en el mundo del tenis es espectacular y hay que admirarle. Es una leyenda de este deporte. Ha ganado todo lo que ha querido y entre sus logros están Grand Slams, medalla en los Juegos Olímpicos o el número uno del mundo”, indicó el suizo que en la segunda ronda va a enfrentar al británico Daniel Evans.

Algunos más jóvenes se van, mientras Federer sigue renovando su gasolina para ser eterno. ❧

en cifras

20

títulos de Grand Slam suma el ‘Expreso Suizo’.

6

veces ha ganado el Abierto de Australia. La última vez fue en el 2018.

3

es su actual posición en el ranking ATP. Federer defiende los puntos conseguidos en Australia.