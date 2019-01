¿Obligación o convicción?

Por Jesus Yupanqui

Dicen que ellos son el futuro del fútbol peruano. Las ‘joyas’ de los clubes, las promesas que se están volviendo realidad. Son tantas frases que se pueden emplear para justificar la participación de jóvenes en el Descentralizado y –a la vez– la permanencia de la Bolsa de Minutos en las bases del Torneo ahora denominado Liga 1. Un debate que ha hecho replantearse a algunos clubes su forma de trabajar. Otros sienten que es una obligación, algunos, más que es una apuesta para que el futuro sea mejor.

En el 2008, la Asociación Deportiva del Fútbol Profesional anunció que los clubes estaban obligados a sumar 1.170 minutos con futbolistas menores de 20 años. “Una norma populista”, indicaron los delegados de los equipos peruanos. El país vivía ilusionado por la participación de los ‘Jotitas’ en el Mundial de Corea 2007, era el contexto también el que empujaba.

Así nació la Bolsa de Minutos, como una regla para fortalecer el trabajo de las divisiones menores, pero sin un rumbo fijo que ahora busca enderezarse con exigencias en la Comisión de Licencias. Pese a los diversos problemas, la ADFP se mantuvo firme y apoyada por la Federación Peruana de Fútbol.

“Hace 10 años, los clubes peruanos no contrataban jugadores jóvenes, prefirieron contratar a experimentados. Por eso la Federación se vio en la obligación de crear esta norma. Para darle oportunidad a los jóvenes”, señaló Jaime Duarte, quien forma parte de la comisión de menores de Alianza Lima.

Pese a las buenas intenciones de la FPF y la ADFP, la Bolsa de Minutos no te asegura que los jugadores jóvenes se mantengan en Primera División como ha ocurrido con algunos casos de jugadores que solo fueron utilizados para cumplir la norma, pero luego se perdieron en el anonimato. “Engrosar los minutos y ampliar la plantilla de jugadores y obligar a los clubes a colocar jóvenes, no te asegura su permanencia en primera. Muchas veces son colocados por obligación y de ahí desaparecen, porque no se encuentran listos para disputar encuentros profesionales”, comentó Duarte.

Por su parte, el gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzales, señaló que hay clubes a los que solo les interesa cumplir con la norma y evitar las sanciones. “Hay algunos equipos que contratan jugadores para cumplir con la Bolsa de Minutos y no trabajan con seriedad en las canteras”.

Jóvenes a la cancha

En el Descentralizado 2018 los clubes estaban obligados a sumar 4.000 minutos –1.300 en el Torneo de Verano, 1.350 en el Apertura y la misma cantidad en el Clausura– con jugadores menores de 21 años. Los 16 equipos que participaron en el Descentralizado cumplieron con esta norma. Este 2019, la exigencia es la misma, lo que volvió a despertar la crítica en algunos equipos. ¿Lo hacen por convicción o por obligación?

San Martín y Universitario fueron los clubes que más minutos sumaron en la temporada. Los ‘Santos’, con una política de fortalecer sus divisiones inferiores, llegaron a un total de 11.312 minutos en el campeonato. “Nosotros queremos formar jugadores que triunfen en la vida. No nos interesa formar ‘peloteros’”, comentó el presidente de la Comisión de Menores, Alberto Masías. Los santos han cambiado su método de negocio apostando por las canteras. Una inversión para el futuro.

Por otro lado, los cremas fueron sancionados por la Comisión de Licencias y no pudieron incorporar jugadores para la temporada 2018 –el 11 de agosto del mismo año, la FPF levantó el castigo y le permitió a la ‘U’ contratar futbolistas–, por lo que tuvieron que ver a sus canteras. Así, jugaron Paulo de la Cruz, debutaron otros como Axel Chávez, Brayan Velarde, Luis Rodríguez, Ignacio Rey, Anthony Osorio.

El cuadro merengue llegó a sumar 10.299 minutos en la bolsa, pero en lo deportivo estuvo coqueteando con el descenso. “Lo dije desde un principio. Universitario está en una situación en la que necesita de gente grande, no de niños. En otras circunstancias, los más jóvenes se generarán espacio”, indicó Nicolás Córdova en conferencia de prensa, cuando los cremas se encontraban peleando la baja.

Dos situaciones que reflejan que sumar la mayor cantidad de minutos no te garantiza el éxito, ni tener la planilla más joven del Descentralizado te puede solucionar los problemas. “La Bolsa de Minutos es una obligación. Deberían de jugar los que realmente están en condiciones para disputar los encuentros en primera”, expresó Gonzales.

Condiciones que el joven va desarrollando en su formación como futbolista y el entrenador llega a la conclusión de que está listo para debutar en primera. Entiende conceptos básicos del fútbol y está dispuesto a soportar la presión de jugar en un equipo profesional. No todos están listos para dar ese paso pero algunos sí.

Por ejemplo, Ángel Zamudio. El portero de 21 años se convirtió en una ficha importante para Unión Comercio. El guardameta sumó 3.510 minutos en el Descentralizando –fue el juvenil que más minutos sumó–, disputando 39 encuentros con el ‘Poderoso de Alto Mayo’.

Cuando Andy Polar ganó la Copa Perú con Binacional, en el año 2017, demostró cualidades que interesaron a varios equipos de la capital. Pero el arequipeño decidió seguir con el ‘Poderoso del Sur’ y cumplir su sueño: debutar en primera división. El joven volante de 21 años fue clave para que el cuadro ‘celeste’ logre la clasificación a la Copa Sudamericana. Andy sumó 3.441 minutos, disputando 42 encuentros de Binacional en el Descentralizado 2018.

La Academia Cantolao decidió apostar por Carlos Cabello y no se equivocó. El defensor de 21 años disputó 36 encuentros con el ‘Delfín’, sumando 3.124 minutos en el Descentralizado y convirtiéndose en uno de los proyectos más ambiciosos que tiene los porteños. Incluso hasta algunos lo piden como opción en la selección.

Alianza Lima fue el tercer equipo en sumar la mayor cantidad de minutos en la Bolsa. Los íntimos decidieron apostar por 8 jugadores canteranos. El objetivo era dar rodaje a sus juveniles y consolidar una base. Los íntimos llegaron a la cantidad de 7.477 minutos.

El volante Aldair Fuentes –20 años– fue el futbolista que más utilizó el profesor Pablo Bengoechea. Sumó 2.596 minutos y se convirtió en una pieza importante en el mediocampo victoriano, anotando goles vitales. También Kevin Quevedo, desequilibrante carta en el ataque íntimo.

Pero también hay casos donde los jugadores fueron utilizados para cumplir con la Bolsa de Minutos. Lucio Zeña (21 años) solo sumó 34 minutos en el Descentralizado con Comerciantes Unidos. En ese mismo escenario se encuentra Harby Osorio (20 años), quien solo jugó 5 minutos en el campeonato con la camiseta de Sport Huancayo.

¿Y el Campeón?

Sporting Cristal tiene como objetivo a largo plazo formar un equipo competitivo con jugadores jóvenes. Que la base sea de sus propias canteras. Un sueño que poco a poco se vuelve realidad. El cuadro ‘Celeste’ sumó 5.323 minutos en la bolsa, siendo Marcos López (19 años) el jugador que mayor actividad realizó con los rimenses.

El habilidoso volante sumó 1.474 minutos en la temporada –23 partidos como titular– y fue una de las armas secretas de Mario Salas. “Nos tildaron de locos cuando decidimos contratar a un jugador de 18 años y anunciarlo como refuerzo para el primer equipo”, señaló Carlos Benavides, presidente bajopontino.

Marcos se formó en la San Martín, pero Sporting Cristal compró su carta pase por el precio de 30 mil dólares. Un negocio poco rentable, partiendo de que estabas contratando a un joven de 17 años que tenía poca experiencia en primera división –solo disputó dos partidos oficiales con la camiseta ‘Alba’–.

Pero hace unos días, San José Earthquakes de la MLS anunció que compró el 80% del pase de Marcos López. “Nos ayudó a conseguir la estrella número 19 y por eso estamos muy agradecidos con él. Su venta generó 400 mil dólares al club. Fue un buen negocio. ¿Pudo ser mejor? Claro que sí, pero Marcos quería irse”, indicó Benavides.

Futuro crema

Universitario, uno de los equipos más populares del Perú, decidió fortalecer sus divisiones inferiores. “El objetivo es formar un primer equipo con jugadores identificados con la historia del club y que puedan ser exportados. Eso permitirá al club ganar dinero”, señaló Francisco Gonzales.

Los ‘cremas’ cuentan con 350 jugadores en sus escuelas y 225 jugadores en etapa competitivas, es decir, disputando los diversos torneos organizados por la FPF. “Contamos con muy buenos talentos. Hay un gran futuro”, señaló Andrés Casma, jefe administrativo de las categorías menores de la ‘U’. La casa crema alberga a 25 jóvenes, ellos vienen de todas las partes del Perú. El club asume los gastos de los jóvenes. “Contamos con un grupo de psicólogos, una asistente social, médicos, un coach emocional y nutricionistas”, señaló Casma.

Universitario financia sus canteras a través de los ingresos que pueden percibir de las academias, franquicias, publicidad, la copa crema. “El gasto anual de las divisiones menores es de 2 millones de soles”.