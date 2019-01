Cristiano Ronaldo es acusado por una expareja de 'psicópata' y 'mentiroso' 

la modelo inglesa Jasmine Lennard, quien tuvo una relación sentimental con Cristiano Ronaldo, causó revuelo en Europa luego de que publicara una serie de tuits en los que critica al máximo goleador de la historia del Real Madrid y pidió sumarse a la denuncia por violación que pesa sobre él.

Lennard, de 33 años, señaló que ayudará a la estadounidense Kathryn Mayorga en su denuncia por violación contra el futbolista luso y aseguró que puede ganar el caso.

"Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso", escribió la modelo en su cuenta de Twitter.

La actriz y modelo que participó del reality show 'Gran Hermano' aseguró: "Hemos tenido una relación durante una década y nos hemos comunicado diariamente durante año y medio, por lo que tengo mensajes y grabaciones de un valor incalculable".

Lennard amenazó también con publicar los audios que posee de Cristiano a quien catalogó como un "psicópata": "Tiene serios problemas de salud mental. Es un acosador y un mentiroso. Toda su vida es mentira".

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de enero de 2019

Hundreds of messages I have of him taking and laughing about how he psychologically bullies the shit out of his baby mother and treats her like crap. Messages about all the times he’s cheated on her. Stories of sexual conquests that mirror Mayorga’s. In depth convos where he — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 de enero de 2019