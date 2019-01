Puebla vs Tampico Madero EN VIVO ONLINE: partido por la jornada 1 de la Copa MX

VER EN VIVO | Puebla vs Tampico Madero se juega HOY por la la primera jornada del Grupo B de la Copa MX. Este encuentro se jugará en el Estadio Tamaulipas y arrancará desde las 8:00 pm (hora peruana). Cotejo será transmitido vía ESPN 2 y ESPN 3; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Puebla llega a una nueva edición de la Copa MX con la primera opción de clasificar a la siguiente fase, pues completan el grupo B, dos equipos de la Liga de Ascenso de México, el Fútbol Club Juárez y el rival de hoy, Tampico Madero.

El equipo de 'La Franja' viene de un empate de local ante el Cruz Azul por 1-1 en la primera fecha del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, resultado que los coloca en el puesto 9 de la tabla. En la temporada pasada, el exclub de Anderson Santamaría y en el que Juan Reynoso es parte del actual comando técnico, quedó en el puesto 12, sin opción de participar en la Liguilla final.

Por su parte, el Tampico Madero, dirigido por Eduardo Fentanes, busca dar la sorpresa de la misma forma que lo hizo Mineros Zacatecas al derrotar a Lobos BUAP en el arranque del Grupo 7. La semana pasada, Tampico Maderos venció a Venados por 2-0 en la primera fecha de la Liga de Ascenso Clausura 2019.

Horarios para ver el Puebla vs Tampico Madero EN VIVO ONLINE por la Copa MX

Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

México: 7:00 p.m.

EE.UU.: 8:00 p.m. (Nueva York)

EE.UU.: 5:00 p.m. (Los Ángeles)

España: 2:00 a.m. (jueves 10 de enero)

Puebla vs Tampico Madero: posibles alineaciones | Copa MX

Puebla: N. Vikonis, G. Rodríguez, N. Vidrio, I. Pallas, A. Zamora, V. Loroña, A. Molina, A. Chumacero, J. Guerrero, O. Fernández, L. Cavallini.



Tampico Madero: J. Alvarado, J. Ledesma, C. Bernal, G. Aguirre, D. Esqueda, D. Andrade, P. Vargas, Javier Orozco, Diego Jiménez, V. Guajardo, J. Méndez.

Canales para ver Puebla vs Tampico Madero | Copa MX

Este compromiso será transmitido en Sudamérica por la ESPN 3 y ESPN Play. En México y Centroamérica vía ESPN 2. En Estados Unidos por la señal de Fox Deportes.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Puebla vs Tampico Madero?

Si quieres seguir en Internet el Puebla vs Tampico Madero, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.