Manchester City vs Burton Albion EN VIVO: HOY con Sergio Agüero por la Carabao Cup

Manchester City vs Burton Albion chocan HOY desde las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Etihad Stadium en la ida de las semifinales de la Carabao Cup.

El vigente campeón de la Premier League, Manchester City, viene de golear 7-0 al Rotherman United de la Segunda división por la tercera ronda de la Copa de Inglaterra. Con goles de Sterling, Foden, Ajayi (autogol), Gabirel Jesus, Mahrez, Otamendi y Sané, el equipo del Pep Guardiola aseguró su pase a la cuarta ronda y espera lograr lo mismo en esta instancia de la Carabao Cup.

El DT español le seguirá dando rodaje a jugadores que vienen recuperándose de sus respectivas lesiones como el belga Kevin De Bruyne, jugador clave en la conquista del título la temporada pasada. Sergio Agüero estaría como único delantero y sería asistido por el portugués Bernardo Silva y Riyad Mahrez.

Mientras que el Burton Albion afronta como mucha ilusión la opción de verse disputando una final de la Carabao Cup. La llave de ida y vuelta será muy dificil ante el City para el modesto equipo de la Tercera División, por lo que intentará dar la sorpresa en el Etihan Stadium.

"No hemos entrado en los detalles (sobre los jugadores del Manchester City) porque no queremos aterrorizarles. Ya los conocen, ven los partidos todas las semanas. Saben cómo de buenos son", confesó el entrenador del Burton, Nigel Clough.

