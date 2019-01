La dura confesión de Reimond Manco después de quedarse sin club

Reimond Manco finalizó contrato con Unión Comercio de Moyobamba luego de dos años y aún no llega a un acuerdo con el club que defenderá en el 2019. Algunos equipos de la Liga 1 ya iniciaron pretemporada como Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, entre otros y el futuro del jugador sigue siendo una incógnita.

En una entrevista con Radio Ovación, Manco se pronunció sobre su situación actual y consideró que se siente un poco extraño no tener equipo. También reveló que un gigante de Colombia lo tuvo en sus planes el año pasado.

"Es un poco extraño que no tenga equipo en estos momentos cuando he tenido buenas campañas. A mitad de año hubo un interés de un elenco grande de Colombia pero no descarto nada porque no estoy en condiciones de hacerlo", dijo Manco.

Reimond Manco, quien hace poco fue elegido como regidor de la Municipalidad de Lurín, aseguró que maneja varias ofertas de clubes peruanos pero analizará con calma cuál es la mejor.

"Estoy analizando ofertas de afuera, el interior del país y la capital. Estoy viendo algunas opciones pero no tengo aún nada, hay que tener paciencia y esperar que salga algo que me convenga tanto deportiva como económicamente", concluyó.

El ex Alianza Lima jugó dos temporadas en Unión Comercio donde jugó más de 60 partidos y anotó 7 goles. A finales del 2018, Reimond Manco fue relacionado con Sport Boys, pero el presidente de la institución chalaca descartó su fichaje.

Dato: Reimond Manco ha jugado en tres cuatro equipos del extranjero: PSV Eindhoven y Willen II (Holanda), Atlante (México) y Zamora (Venezuela).