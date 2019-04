Tras no renovar con Universitario, Raúl Fernández ya tiene nuevo equipo

Apenas concluyó el Descentralizado 2018, Raúl Fernández anunció su salida de Universitario de Deportes, club en el que se formó y en el que militó los últimos 4 años. No obstante, no fue hasta el día 1 de diciembre en que la 'U' hizo oficial su salida, junto con 9 jugadores más.



Sabiendo que no iba a tener la continuidad deseada, 'Supermán' fue en busca de otros aires y los encontró gracias a un viejo conocido.

Raúl Fernández fue anunciado este jueves como el nuevo arquero de la Universidad César Vallejo, equipo campeón de la Segunda División 2018 y que es dirigido por José Guillermo Del Solar.

"Estoy contento y emocionado de llegar a César Vallejo. Este año vamos a marcar historia con el apoyo de todos ustedes. Les mando un abrazo y un feliz año. Nos vemos pronto", fueron las primeras palabras de Fernández al llegar al cuadro 'poeta'. El video fue divulgado en Twitter y Facebook.

En su última temporada con Universitario, Fernández tuvo que pelear con la mala situación del cuadro crema que lo llevó a disputar el descenso. Luego de ser expulsado en los primeros minutos del encuentro ante Ayacucho FC, el profesor Nicolás Córdoba decidió darle la confianza a Patrick Zubczuk, quien se adueñó del puesto hasta fin de año. Situación similar a la que vivió hace un tiempo con Carlos Cáceda.

De esta manera, 'Supermán' quiere asegurar continuidad y titularidad, y se une a Germán Pacheco, Santiago Silva, y Alexis Rojas, flamantes fichajes que buscarán, bajo el mando de 'Chemo', pelear por el título 2019.