Emilio Choy: “No pensé llegar tan rápido al Dakar”

Emilio Choy tiene 20 años. Su ansiedad y felicidad no las puede ocultar. Esa emoción no es porque se irá de vacaciones con sus amigos o asistirá a un fiesta que esperó por mucho tiempo. La razón por la que no para de sonreír este deportista peruano se debe a que en unos días participará en el Rally Dakar 2019 que se realizará solo en el Perú. Choy será el piloto nacional más jóven de esta dura competencia donde anhela dejar en alto el nombre del país en la categoría de cuatrimotos.

“Parece mentira que vaya a participar en esta competencia de nivel mundial. Me acuerdo cuando tenía entre 7 u 8 años y me comenzaron a gustar las motos. Un día vi en las noticias que el Dakar venía al Perú y mi abuelo me llevó. Cuando observé a los pilotos dejando todo en la competencia, sufriendo en el desierto fueron mis héroes que marcaron mi infancia. Dije yo quiero ser como ellos. No pensé que el Dakar llegara tan rápido”, señaló Choy cuando revisaba su cuatrimoto de marca Yamaha de modelo Raptor 700 con el que participará en el competencia automovilística más difícil del mundo.

El también estudiante de ingeniería mecánica comentó cómo logró inscribirse para participar en el Dakar. “El 2018 ha sido un año muy bueno en lo deportivo. He obtenido dos subcampeonatos, un tercer puesto en el campeonato del Cross Country y un tercer puesto en el Desafío del Inca. Gracias a este último logro la Federación de este deporte me financió parte de la inscripción al Dakar que permitió que pueda competir”.

A su vez contó sobre otros obstáculos que ha tenido que superar: “Por mi corta edad muchas empresas decidieron no apostar por mí. Tuve que sufrir mucho para encontrar auspiciadores y poder alcanzar este sueño”.

Choy a su corta edad ha tenido que sacrificar muchas cosas en su vida, por la convicción de hacer realidad su mayor sueño.