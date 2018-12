Alianza Lima: La ilusión de Russo

Cuando Alianza Lima hizo oficial la contratación de Miguel Ángel Russo como su nuevo director técnico, los hinchas blanquiazules se ilusionaron. El estratega argentino tiene una trayectoria admirable, pero ahora debe afrontar un nuevo reto en su carrera deportiva: conseguir que los íntimos puedan llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

“Alianza Lima es un equipo con historia, pronto estaremos en Lima”, indicó con entusiasmo a un diario local. Russo entiende que no puede imponer una idea de juego, él prefiere conocer a sus nuevos pupilos para definir el estilo futbolístico de los íntimos. “No tengo un esquema base. El esquema me lo dan los jugadores que tengo. No te sirven que todos tus jugadores sean rápidos o todos pausados. Hay que saber elegir y manejar los tiempos”, expresó el exestratega de Millonarios.

La hinchada blanquiazul se ilusiona con el plantel que viene armando la directiva de Alianza, aunque Russo prefiere la cautela y señaló que lo importante es conocer a sus jugadores y ayudarlos para que puedan explotar su potencial. “El que logra pequeñas sociedades va ganando un terreno muy amplio en el armado del equipo, eso es muy importante. Cuando tienes potencial ofensivo, si no lo sabes alimentar, es muy difícil”, expresó.

Cada vez más cerca

Por su parte, el portero de la selección peruana Pedro Gallese espera que su situación se resuelva rápido. La directiva íntima llegó a un acuerdo con la dirigencia de Tiburones Rojos –dueño de la carta pase del arquero– y en cuestión de horas el ‘Pulpo’ debe llegar a la capital para firmar su contrato con Alianza Lima por seis meses.

Por otra lado, el juvenil Dylan Caro aceptó la oferta de los blanquiazules. Proviene de Unión Huaral y juega de lateral izquierdo.