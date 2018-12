UFC 232 EN VIVO: una de las peleas preliminares termina con un extraño desenlace [VIDEO]

UFC 232 continúa con su racha de polémicas. Esta vez una pelea de la división femenina terminó muy pronto debido a la lesión en el ojo de una peleadora.

La australiana Megan Anderson enfrentaba a Cat Zingano en la categoría peso pluma y la derrotó apenas al minuto y medio del primer asalto luego de que la golpeara con el dedo del pie al ojo. Su rival quedó muy afectada y el árbitro declaró el nocaut técnico ante la nula defensa de la perdedora.

El público abucheó la forma como terminó este combate preliminar del UFC 232. Cat Zingano pidió tiempo para recuperarse, pero el árbitro no lo permitió y dejó que siga la contienda. La peleadora tuvo problemas para abrir los ojos y fue atendida por los médicos en el mismo recinto. Según informó ESPN no fue necesario su trasladado al hospital.

En el reglamento de las MMA está prohibido atacar con los dedos de la mano, pero no los del pie. El árbitro John McCarthy, uno de los más entendidos del deporte, analizó el combate y respaldó al referi del combate por la decisión tomada.

"Me siento mal por Cat Zingano, pero la detención de Marc Goddard fue correcta. Ella recibió una patada legal, fue un dedo del pie que le chocó en el ojo, pero no era ilegal. No es lo mismo ser golpeado con un dedo de la mano", escribió McCarthy.

Megan Anderson suma su primera victoria en UFC porque en su debut cayó por decisión unánime ante la estadounidense Holly Holm.

Feel so bad for @CatZingano , but that was the absolutely right call by @marcgoddard_uk Cat was kicked with a legal kick, it was a toe that caught her in the eye, but it was not illegal and is not the same as being poked with a finger