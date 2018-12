Manchester City vs Southampton EN VIVO: chocan por la fecha 20 de la Premier League

VER EN VIVO Manchester City vs Southampton chocan este domingo 30 de diciembre en el Mary's Stadium por la fecha 20 de la Premier League. El partido está programado para las 9:15 a.m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo ONLINE | EN DIRECTO vía ESPN. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del partido a través de Larepublica.pe.

Manchester City se encuentra en el peor momento de la temporada tras acumular dos derrotas consecutivas por 3-2 contra Crystal Palace y 2-1 frente al Leicester City por la Premier League. Los ‘Citizens’ buscarán reencontrarse con el triunfo en calidad de visita para no alejarse del líder Liverpool, ya que se ubican en el tercer puesto con 44 puntos, a 10 de la punta.

El entrenador Pep Guardiola aseguró que no pierde la fe en en que sus jugadores recuperarán la confianza para defender el título del campeonato inglés y lograr el bicampeonato.

“Tenemos la confianza para creer. Nos tocará luchar y ganar para luchar por los trofeos, pero la fe nunca la perderemos. No sé por qué no debo confiar en ellos. Los jugadores son absolutos héroes para mi. Un momento como este es un gran reto para mi. Ver si soy bueno o no. No diré que me gusta, preferiría ganar, pero soy entrenador por vivir estas situaciones. Lo necesito”, dijo el DT español.

Por su parte, Southampton viene de caer en casa por 2-1 contra West Ham con una brillante actuación del brasileño Felipe Anderson. El equipo dirigido por Ralph Hasenhüttl cortó una racha de dos victorias al hilo y urgen de los tres puntos para comenzar a alejarse de la zona de descenso. Se ubican en el puesto 17 con 15 puntos, sacándole un punto de ventaja al Fulham.

"Será un largo y duro viaje permanecer en la liga y no es sorprendente para mí, fue un paso atrás y un paso normal en nuestro desarrollo que no siempre va muy alto la próxima vez", señaló el DT austriaco tras caer en la pasada fecha.

Horarios del Manchester City vs Southampton EN VIVO ONLINE por la Premier League

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.15 a.m.

Estados Unidos: 9.15 a.m. (ET) / 6.15 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 8.15 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.15 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.15 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.15 p.m.

Probables alineaciones del Manchester City vs Southampton EN VIVO ONLINE por la Premier League

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Nicolás Otamendi, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko, Kevin De Bruyne, John Stones, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Sergio Agüero, Leroy Sané.

Southampton: McCarthy, Jan Bednarek, Maya Yoshida, Jannik Vestergaard, Yan Valery, Pierre-Emile Højbjerg, Mario Lemina, Matt Targett, Nathan Redmond, Stuart Armstrong, Danny Ings.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester City vs Southampton?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Southampton, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.