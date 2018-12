Nadal sigue de malas

Rafael Nadal volvió a las canchas. El tenista de 32 años que solo jugó nueve torneos este año por constantes lesiones, se reencontró con su gente en un partido de exhibición disputado en Abu Dabi.

Lamentablemente, el español no pudo celebrar, pues cayó ante el sudafricano Kevin Anderson con parciales 6-4, 3-6 y 4-6. Cabe indicar que Rafa volvió luego de casi cuatro meses sin competir por una lesión y dio a conocer que no estará en la final del Mubadala World Tennis Championship. Y que si bien puede pelear por el tercer lugar contra el perdedor del Novak Djokovic-Karen Khachanov, decidió no jugar. ¿La razón? No quiere perderse Brisbane que se inicia el 30 de diciembre.

“En algún momento necesito tomar una decisión y pasé más tiempo en la pista de lo que tenía pensado”, dijo Rafa, quien no oculta que el objetivo es estar en Australia. “Sufrí mucho en términos de lesión. No quiero sufrir más, quiero hacer las cosas de la manera correcta, paso a paso, eso es todo. Mi objetivo es intentar estar listo para el Abierto de Australia y creo que estoy en camino de lograrlo, pero, por supuesto, no puedo arriesgarme especialmente después de la cirugía. Tengo plaza en Brisbane. Mi objetivo es estar allí y jugar allí. Siendo sincero, ese es mi plan”, finalizó. ❧