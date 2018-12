Christofer Gonzales sobre su futuro en la próxima temporada: "Aún no hay nada definido"

Christofer Gonzáles se pronunció por primera vez sobre los continuos rumores sobre el próximo club donde estará la próxima temporada. Si bien fue voceado para Alianza Lima o Melgar, el futbolista señaló que no ha cerrado trato con nadie.

"No ando en conversaciones con clubes de manera directa. Los que ven las negociaciones son la empresa que me representa y Colo Colo. Pero la última palabra la tendré yo, pensando en mi crecimiento personal y familiar,pero aún no hay nada definido", explicó al diario Libero.

Christofer Gonzáles jugó en dos equipos este año: Sport Rosario y Melgar. En el cuadro arequipeño mostró un gran nivel en el último semestre del 2018 que le ayudó a volver a la selección peruana.

El pase de 'Canchita' pertenece a Colo Colo y todo dependerá si el club chileno lo quiere para la temporada 2019. El volante también era pretendido por Universitario, pero el club 'crema' desistió de su pase debido al alto costo del jugador.

En la mañana el nuevo técnico de Melgar señaló que quiere a Christofer Gonzáles una temporada más en el club. "Creemos que va a continuar con nosotros. A los grandes jugadores tratamos de retenerlos. No depende del cuerpo técnico, va a depender un poco de la dirigencia y del club propietario (Colo Colo). Tengo fe y esperanza de que se hará el esfuerzo. El jugador desea estar con nosotros".