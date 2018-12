Christian Cueva espera tener un mejor 2019

Christian Cueva está en Trujillo, donde pudo hablar de lo que fue el 2018 y de lo que se viene para este nuevo año, sobre todo de su deseo por volver a entrar a la convocatoria de la Selección.

“La Selección, sus puertas están abiertas para todos los jugadores y hay algunos compañeros que están teniendo las oportunidades, siempre he dicho que somos un grupo, la selección no es de uno ni de dos. Me queda trabajar para poder estar para lo que se viene en este nuevo año, donde tenemos la Copa América”, sostuvo.

Asimismo, dijo que no fue un buen año 2018 como lo esperaba, sobre todo en lo deportivo.

“No fue el año que esperaba en lo deportivo ni en lo laboral, pero sí en lo personal porque nació mi hijo y eso me hace muy feliz, pero pasaron cosas, entre buenas y bajas; pero de lo que me puedo quedar tranquilo es que siempre que me tocó defender mi Selección y equipo lo di todo”, expresó.

El ex Sao Paulo también expresó su felicidad tras marcar su primer gol con el Krasnodar. “Era un momento que lo venía esperando, llevaba tiempo sin anotar desde que salí de Sao Paulo y luego pasó lo del Mundial, pero es algo que esperaba, se lo dediqué a mi familia, sobre todo a mi hijo que nació este año”.

Finalmente, habló de Mannucci. “Es una felicidad ver a un equipo tradicional de la ciudad en Primera; ahora lo lindo que son dos equipos”.