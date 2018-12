Liverpool vs Newcastle EN VIVO ONLINE: con Mohamed Salah en el Boxing Day

VER EN VIVO | Liverpool vs Newcastle juegan HOY por la jornada 19 de la Premier League. El duelo arrancará desde las 10:00 am (hora peruana) en Anfield. Será transmitido vía DirecTV Sports; además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto por larepublica.pe.

Sigue EN VIVO el Liverpool vs Newcastle | Boxing Day Premier League

Liverpool vs Newcastle | Alineaciones confirmadas

Liverpool:

Newcastle:

Antesala del Liverpool vs Newcastle

Este miércoles la Premier League tendrá el tradicional ‘Boxing Day’ que no es otra cosa que una jornada post-navidad. Y uno de los partidos llamativos es el Liverpool vs Newcastle donde los ‘Reds’ parten como favoritos al portar la etiqueta de invicto en la actual temporada.

Liverpool es líder con 48 puntos, cuatro más que el Manchester City que le pisa los talones en la segunda casilla. Los dirigidos por Jurgen Klopp no pueden trastabillar para seguir en el camino de los triunfos y llegar hasta la final,y por qué no, ganar su primer título de la Premier League en casi treinta años.

Mientras tanto, el cuadro de las ‘Urracas’ llega al Liverpool vs Newcastle luego de empatar sin goles en la última fecha frente al Fulham. Los dirigidos por Rafa Benítez han sumado 17 puntos y marcha en la décimoquinta casilla de la tabla de la Premier League.

Si revisamos el historial de los últimos diez enfrentamientos entre el Liverpool y Newcastle, los ‘Reds’ se quedaron con cuatro triunfos, ante dos de las ‘Urracas’. Cuatro empates entre ambos clubes cierran las estadísticas.

Horarios para ver el Liverpool vs Newcastle EN VIVO ONLINE por la Premier League

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 11:00 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12:00 p.m.



Liverpool vs Newcastle: alineaciones confirmadas | Premier League

Liverpool: Alisson; Clyne, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho; Shaqiri, Firmino, Lallana; Sturridge.

Newcastle: Dubravka; Manquillo, Schar, Lascelles, Fernandez, Dummett; Kenedy, Hayden, Diame, Ritchie; Rondón.

Canal para ver Liverpool vs Newcastle | DirecTV Sports

DirecTV Sports

Narración: Jesús Eduardo Acosta

Comentarios: Carlos Suárez

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Liverpool vs Newcastle?

Si quieres seguir en Internet el Liverpool vs Newcasttle, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.