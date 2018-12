José Soto: ascender con Mannucci es mi mejor regalo

Hugo Rodriguez

Trujillo

Reto cumplido. Horas de arduo trabajo, sin descanso, sin conciliar el sueño en algunas oportunidades, la idea fija era ascender campeonando o por el Cuadrangular Final del Ascenso. Fue este último que le permite a José Soto lograr ese objetivo trazado que se propuso en Mannucci desde el 2014 y en otros clubes, sin duda que es su mejor regalo en esta Navidad 2018.

¿Un buen año para Mannucci consiguiendo este ascenso tras 24 años?

Se logró el objetivo, ya estamos tranquilos, sabíamos que el camino iba a ser duro y ya podemos decir que Mannucci está en Primera. Hay que disfrutarlo. Ha sido un momento arduo, lo dije que era un torneo de resistencia, para mí ascendieron los dos mejores del torneo: La Universidad César Vallejo y Mannucci.

¿Hubieras querido ser campeón, pero igual el cuadrangular les da el obejtivo?

La final fue dolorosa, sabíamos que el cuadrangular iba a ser difícil. Mucha gente hablaba que el primer partido íbamos a golear y en el segundo ya estábamos clasificados. Éramos los únicos responsables de ascender a Primera y así fue. El primer partido ganamos sufriendo, luego empatamos y luego mucha gente de Trujillo nos daba por muertos, que Cienciano iba a ganar, por el Facebook. Yo no soy de las redes sociales. A mucha gente le afectó. Y eso fue quizás el mejor incentivo para que los muchachos salgan a demostrar la valía y lo bueno. Le entregaron a Trujillo fútbol profesional, algunos no podían pero sacaron el corazón y guerrearon la jugada, se entregaron. Nos atacaron duro y sacaron la rebeldía.

La revancha se dio del 2014. ¿Pero qué se viene?

El 2014 con poco hicimos muchas cosas, hablamos del pasado, pero ya estamos. Se tiene que poner a trabajar la gente que tiene que trabajar y hacer un buen plantel para ir a la máxima fiesta de la Primera. Tratar de hacer lo posible, de hacer bien las cosas, porque Primera es complicado.

¿Concretas algo grande en tu vida profesional en la Segunda División y vuelves a Primera?

He estado cinco años en Segunda División, después de León de Huánuco vine a Mannucci, me quedo por poco al igual que en Alianza Universidad, estuvimos cerca. Gracias a Dios pude lograr el ascenso con una institución grande como Mannucci, que esperaba 24 años, y subirlo es la satisfacción más grande del torneo. Agradezco a los hinchas de Trujillo y a Mannucci, al equipo y jugadores, a los dirigentes, la parte más importante. Cada quien puso su granito, sin duda es mi mejor regalo en esta Navidad.

¿Qué sensación te deja este recibimiento que tuvieron, con las vividas en tu trayectoria profesional?

Las comparaciones son odiosas. La gente tenía un nudo en la garganta por querer gritar Mannucci en Primera, ver a la gente en el aeropuerto, en cada esquina, de toda edad, que te aplaudió, la gente llorando, eso es inolvidable, siempre lo vas llevar en el corazón y en la mente de cada uno. La verdad que no lo esperábamos.

¿Cómo va el tema de tu continuidad con el equipo tricolor?

Todavía no hay nada. Hemos tenido conversaciones preliminares, pero no hemos llegado a nada aún.

Hay equipos que están viendo, que me han llamado, pero siempre la primera opción es Mannucci, veremos qué sucede.