UFC 232: Peleadores furiosos con Jon Jones por el cambio de sede

Terremoto en UFC. Un nuevo resultado positivo en una prueba antidopaje del excampeón mundial semipesado Jon Jones, ha provocado una situación nunca antes vista en la empresa más grande de MMA del mundo. UFC 232 ya no se llevará a cabo en Las Vegas y fue trasladado a California solo 6 días antes.

Esta situación ha provocado una gran molestia entre fanáticos y peleadores, y son estos últimos quienes hicieron uso de sus redes sociales para manifestar su inconformidad con la decisión tomada por UFC y que consideran injusta.

Uno de los gladiadores que se pronunció fue Alexander Gustafsson, peleador sueco que enfrentará a 'Bones' este próximo sábado por el vacante campeonato mundial semipesado.

"Ahora todos entendemos por qué no tomaste el test de la WADA. Puede estar lleno de gasolina de cohete espacial, aún así voy a terminar contigo Jon", escribió 'The Mauler' en su cuenta de Twitter.

Now we all understand why u didn’t take the Wada test! U can be on rocket fuel,, I’ll still gonna finish u Jon! #andnew #ufc232 — Alexander Gustafsson (@AlexTheMauler) 24 de diciembre de 2018

Pero no solo el positivo de Jones fue motivo de molestia, la mayoría de peleadores se encuentran furiosos por el cambio de sede, lo que les demanda cambio de planes y más gastos de viajes, además de el hecho que la mayoría se enteró del cambio leyendo las redes sociales y no por una comunicación directa con ellos por parte de UFC.

Entre los mensajes más resaltantes está el de Corey Anderson quien indicó sentirse decepcionado, el de Matt Brown quien manifestó no estar orgulloso de pertenecer a UFC y la publicación de Megan Anderson quien se quejó por haberse enterado del problema gracias al internet.

I’ve always been very defensive of the criticisms against ufc but I’m really not proud to be a part of this organization today. — Matt Brown (@IamTheImmortal) 24 de diciembre de 2018

Or maybe a fighter on the card that had to find out through the internet... https://t.co/qNmwMdFSlN — Megan Anderson (@MeganA_mma) 23 de diciembre de 2018

Remember that time Dana said @jonjones would never main event again.... um yeah — Ben Askren (@Benaskren) 24 de diciembre de 2018

Why am I not surprised... pic.twitter.com/JTmmDOXFsc — Anthony Smith (@lionheartsmith) 24 de diciembre de 2018

USADA is a joke. Small trace amount from 2017 trigged a positive test? UFC has to move the entire event from Vegas to LA due to “holidays” for NASC. Oh cool. Nothing fishy AT ALL. 🤷🏽‍♂️😂😂😂 https://t.co/xJ5OaAUZbn — Brendan Schaub (@BrendanSchaub) 24 de diciembre de 2018

17 picograms of ostarine got me 2 years. — “Filthy” Tom Lawlor (@FilthyTomLawlor) 23 de diciembre de 2018