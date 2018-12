UFC: Caín Velásquez regresa al octágono en febrero

Una de las figuras más importantes del UFC volverá al octágono. El presidente de la compañía, Dana White, anunció que el peleador mexicano Caín Velásquez enfrentará al 'Depredador' africano Francis Ngannou, el próximo 17 de febrero.

La pelea entre Velásquez y Ngannou será parte de la cartelera del UFC Fight Night en Phoenix, Arizona. Además, será el primer evento televisado que transmitirá en exclusiva ESPN, en señal para Estados Unidos.

Caín Velásquez, quien fue campeón peso pesado del UFC, ya se encuentra recuperado físicamente y apto para volver a la competencia oficial. Además firmó un contrato de cuatro peleas más con la empresa.

El mexicano no pelea en las MMA desde el 9 de julio 2016. Esa vez derrotó a Travis Browne por nocaut técnico. Tras ello, se alejó del octágono debido a lesiones en la espalda que lo obligaron a pasar por el quirófano.

Caín Velásquez logró el título luego de derrotar a Brock Lesnar en el 2010. Luego se coronó campeón por segunda vez al vencer a Junior Dos Santos.

Hey @francis_ngannou , I got you a trip to Phoenix for Xmas! Joyeux Noel! Y a toda la raza le regalo una pelea gratis por @espn el 17 de febrero. ¡Feliz Navidad a todos!