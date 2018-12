Milan vs Fiorentina EN VIVO: partidazo por la fecha 17 de la Serie A

AC Milan vs Fiorentina se enfrentan este sábado 22 de diciembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por la jornada 17 de la Serie A italiana en el Estadio 'San Siro' vía ESPN 3. El duelo comenzará a partir de las 9:00 a.m. (hora peruana); asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

Milan vs Fiorentina: a levantar cabeza

Las acciones de este sábado en la Serie A italiana temporada 2018-19 continúan con uno de los duelos más atractivos de la jornada 17 cuando la Fiorentina visite a su similar del AC Milan del mítico, Gennaro Gattuso.

El Estadio 'San Siro' se alista para recibir otra fecha del Calcio italiano, donde la escuadra 'rossonera' buscará un resultado que le ayude a seguir en zona de UEFA Champions League, pero enfrente está una Fiorentina obligada a sumar puntos para escalar posiciones en la tabla general.

La escuadra dirigida por Stefano Pioli viene de cortar una racha de 8 partidos consecutivos sin ganar luego del triunfo de 3-1 sobre el Empoli. Sin embargo, los 'violas' están colocados en el décimo lugar de la clasificación general, en la que acumula un total de 22 unidades.

Los 'pupilos' de Gennaro Gattusso, por su parte, llegan al cruce después del empate sin goles con el modesto Bologna. De esta manera, el AC Milan alcanzó los 27 puntos que lo tienen como cuarto de la Serie A.

Para poder disfrutar de todos los partidos de la Serie A, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipo y jugadores del mundo. Asimismo, para ver fútbol EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

AC Milan vs Fiorentina EN VIVO ONLINE | Minuto a minuto por la Serie A

México - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

Canal para ver AC Milan vs Fiorentina | Serie A italiana

ESPN 3

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el AC Milan vs Fiorentina?

Si quieres seguir en Internet el AC Milan vs Fiorentina, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.