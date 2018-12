River Plate vs Kashima Antlers EN VIVO: 'millonarios' se despiden del Mundial de Clubes

VER EN VIVO River Plate vs Kashima Antlers se medirán este sábado 22 de noviembre a las 8:30 a.m. (hora peruana) por el tercer puesto del Mundial de Clubes 2018. El encuentro será transmitido ONLINE | EN DIRECTO vía Fox Sports en el Estadio Zayed Sports City. Además podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles del partido a través de Larepublica.pe.

La tanda de penales final impidió a River Plate medirse en el gran duelo esperado contra el Real Madrid de la final del Mundial de Clubes. En su mano lo tuvo, con un penal fallado por Gonzalo Martínez cuando disponía de una ventaja de 2-1 en el marcador, antes de acabar sintiendo impotencia por no poder con el anfitrión Al Ain que consumó su gesta desde la pena máxima por 5-4. Enzo Pérez perdió el penal clasificarlos a la última instancia y pelear por la gloria.

No fue la primera decepción en el torneo para Marcelo Gallardo. Ya al mando de River perdió la final ante el Barcelona, por entonces dirigido por Luis Enrique Martínez (3-0), en el estadio Internacional de Yokohama. El golpe del presente lo encaja mejor, aún con el buen sabor de boca que dejó un triunfo histórico contra Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.

“Los futbolistas son humanos que sienten, viven y sufren. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No es tan fácil. No fue fácil ganar la Copa Libertadores. Todo tiene un porqué. Llevamos entre 30 y 40 días de mucho desgaste y eso claramente lo hemos sentido. No vemos la hora de volver a Buenos Aires, de disfrutar lo que hemos conseguido, que fue increíble, y tomarnos unas cortas vacaciones para descansar y después pensar en el año que viene", dijo.

Mientras que el Kashima Antlers llega al duelo lamentando su derrota ante el Real Madrid y los graves errores cometidos de los que sacó provecho el galés Gareth Bale para eliminarlos con un 'hat-trick' por 3-1. Sus virtudes las exhibió en un inicio repleto de poderío físico que encerró por momentos al vigente campeón y probó la fiabilidad de Thibaut Courtois.

"Al final de la primera parte cometimos un despiste defensivo que nos costó un gol por falta de concentración. Nos marcó en el resto del encuentro porque dimos una ventaja al Real Madrid. Tuve que hacer cambios obligados por las lesiones que sufríamos. El la segunda parte lo intentamos, metimos más intensidad pero encajar dos goles más y tan rápidos nos dejaron ya sin posibilidad de hacer nada", explicó el entrenador Go Oiwa.

El estratega japonés podría introducir también novedades en su equipo titular, sin forzar a Leandro ni a Atsuto Uchida, que tocado dejó su sitio en el lateral derecho a Daigo Nishi, y fue el punto por donde se rompió el partido ante el Real Madrid y del que sacó provecho Bale.

Horarios para ver el River Plate vs Kashima Antlers EN VIVO ONLINE por el Mundial de Clubes

México 7:30 a.m.

Perú 8:30 a.m.

Ecuador 8:30 a.m.

Colombia 8:30 a.m.

Bolivia 9:30 a.m.

Argentina 10:30 a.m.

Chile 10:30 a.m.

Uruguay 10:30 a.m.

Paraguay 10:30 a.m.

España 2:30 p.m.

Canal para ver River Plate vs Kashima Antlers | Mundial de Clubes

Fox Sports

Posibles alineaciones del River Plate vs Kashima Antlers por el Mundial de Clubes

River Plate: Germán Lux; Moreira, Martínez Quarta, Pinola, Casco; Nicolás De La Cruz, Zuculini, Camilo Mayada; Palacios; Julián Álvarez y Santos Borré.

Kashima Antlers: Kwon; Anzai, Seung-Hyeon Jung, Gen Shoji, Yamamoto; Yasushi Endo, Nagaki, Leo Silva, Hiroaki Abe; Serginho y Shoma Doi.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el River Plate vs Kashima Antlers?

Si quieres seguir en Internet el River Plate vs Kashima Antlers, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.