La historia de cómo surgió el 'falso 9' contada por Messi, Xavi y Henry [VIDEO]

El documental 'Take the Ball, Pass the Ball', que recopila y analiza los mejores momentos del Barcelona bajo el mando de Pep Guardiola, incluyó un momento histórico para el club blaugrana y el fútbol mundial de los últimos años: El surgimiento del 'falso 9', base del Barca multicampeón de Europa.

En un episodio del documental, que fue dirigido por Duncan McMath e inspirado en el libro de Graham Hunter, se incluyen los comentarios de Xavi, Messi y Henry explicando cómo crearon la posición del 'falso 9' antes de enfrentarse al Real Madrid en un partido que acabaría 2-6.

PUEDES VER El día que el Barcelona le metió 6 goles al Real Madrid en el Bernabéu [VIDEO]

El actual capitán del equipo catalán, Lionel Messi, contó: "Pep me llamó un día antes del Clásico y me hizo venir a la ciudad deportiva para comentarme que íbamos a cambiar la posición. Había estado mirando partidos con Tito Vilanova y que habían decidido hace algo nuevo".

Por su parte, Xavi Hernandez, campeón del mundo 2010 con España, aseguró que: "Guardiola cambió el sistema y le dijo a Henry que jugara entre lateral y central, y a Eto'o entre lateral y central. Analizando los movimientos del Real Madrid, Pep se había dado cuenta que los centrales nunca salían a presionar al número nueve de cualquier equipo. La superioridad numérica la hicimos con el 'falso 9', que venía a ser Messi al incorporarse al medio. Siempre éramos uno más para tener el balón y teníamos superioridad numérica durante todo el partido".

PUEDES VER Pep Guardiola y la frase con la que explica su gloriosa etapa en Barcelona

"Fue algo nuevo para el Real Madrid. Nos tenían muy estudiados y en ese momentos los centrales no salían si salir o quedarse. Nos dieron esa libertad cuando me tiraba para atrás y cuando salían los centrales, Samuel (Eto'o) y Henry picaban al espacio y así vino el primer gol de Henry", añadió Lionel Messi.

Fue precisamente el gol del francés el que más se recuerda, pues fue el primer fruto de una táctica demoledora que cambió el fútbol. "Funcionó. La asistencia de Messi ocurrió exactamente lo que quería el entrenador. Leo retrasó la posición e hizo dudar a los centrales. Yo me desmarco al espacio, Samuel se mueve al otro lado y funcionó", finalizó 'Tití'.