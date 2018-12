Jose Mourinho dejó de ser DT. del Manchester United

Manchester United anunció mediante un escueto comunicado en su página web que el director técnico Jose Mourinho dejó de ser el entrenador de los 'Diablos Rojos'.

El anuncio que puede ser visto tanto en su página web oficial como en su cuenta de Twitter, no da detalles de los motivos de la salida de Mourinho, simplemente se limita a informar sobre el hecho y desearle suerte en sus compromisos futuros.

El comunicado traducido dice lo siguiente:

"Manchester United anuncia que el entrenador Jose Mourinho ha dejado el club con efecto inmediato.

El club quiere agradecer a Jose por su trabajo durante su tiempo en el Manchester United y le desea éxito en el futuro.

Un nuevo entrenador interino será convocado hasta el final de la presente temporada, mientras que el club desarrolla un proceso de contratación para un nuevo director técnico a tiempo completo".

La última derrota del Manchester United ante el Liverpool por 3-1 habría sido la gota que derramó el vaso, este mal resultado, sumado al pobre juego que mostró el equipo en las últimas fechas, habrían sido las razones del cese, a pesar que ambas partes habían ampliado el contrato del técnico hasta el 2020.

Jose Mourinho llegó a los 'Diablos Rojos' en el año 2016 y desde entonces no pudo ganar la Premier League, sus máximos logros fueron los titulos en la Community Shield, la Football League Cup y la Europa League 2017, insuficientes para un club con tanta historia. La pobre performance en la UEFA Champions League 2017, tener el peor arranque en la liga desde hace 28 años y sus conocidos problemas con algunos jugadores también habrían sumado a esta decisión.

Manchester United enfrentará al PSG de Neymar en los octavos de final de la presente Champions League.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC