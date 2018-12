Reynoso vestiría el buzo blanquiazul

La continuidad de Pablo Bengoechea en Alianza Lima parece ser un tema que ya no está en discusión. Tras perder la final del Torneo Descentralizado, la decisión de la directiva sería no contar más con el uruguayo. En la última conversación, el ‘Profesor’ mostró su deseo de continuar al mando del cuadro blanquiazul, pero pidió que lo esperen un par de meses para arreglar un tema familiar, razón suficiente para que sea descartado y que los íntimos comiencen a buscar alternativas.

Trascendió que Juan Reynoso lidera la lista de opciones de Alianza para vestir el buzo el próximo año, pero no sería la única alternativa. Se supo que la administración liderada por Renzo Ratto, tuvo un acercamiento con el argentino Miguel Ángel Russo, desde hace un tiempo, pues se planeaba sacar a Bengoechea antes de fin de año, no obstante los resultados lo acompañaron y todo quedo en stand by.

Los íntimos también preguntaron por el técnico colombiano Alexis Mendoza, sin embargo, el gran inconveniente de su contratación fue el tema económico, ya que pidió 60 mil dólares.

¿Y los refuerzos? Pensando en el Torneo Descentralizado y la Copa Libertadores 2019, Alianza Lima llegó a un acuerdo con Jean Pierre Fuentes, Carlos ‘Che’ Beltrán, José Manzaneda y Aldair Salazar, mientras que con Rodrigo Cuba siguen negociando.❧