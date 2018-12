¿Por qué los peruanos en Alemania están rechazando a Claudio Pizarro?

Desde que llegó a Alemania, Claudio Pizarro se ganó el cariño de los fanáticos de ese país, además de los peruanos que llegaron a esa nación para nuevas oportunidades. Sin embargo, el ‘Bombardero de los Andes’ ha recibido el rechazo de este último grupo.

El delantero del Werder Bremen obtuvo la nacionalidad alemana este mes, después de haber jugado en ese país desde 1999. Causó sorpresa para otros compatriotas que el jugador de 40 años no haya renunciado a su origen peruano, incluyendo el pasaporte.

Por ello, el medio Deich Stube recogió las opiniones de una peruana que renunció a su nacionalidad de origen para adoptar la ciudadanía alemana y que expresaron sus críticas por la campaña de naturalización que tiene como embajador a Pizarro.

“Claudio Pizarro no puede ser la cara de la campaña. Es injusto. En el 2013 me convertí en alemana y fue una decisión muy difícil para mí. Tenía muchas ganas porque aquí es donde está mi vida”, indicó Cecilia Castritius, la peruana que reside en ese país desde 1976. Ella se ha manifestado contra la imagen del ‘Bombardero de los Andes’ en esta campaña porque se estaría promoviendo una vía que no se puede aplicar para otros extranjeros.

“Tiene grandes consecuencias renunciar a tu ciudadanía original. Desde mi naturalización no he vuelto al Perú porque estoy avergonzada. De alguna manera no quiero viajar a mi país como si fuera una extranjera”, añadió.

Claudio Pizarro obtuvo la nacionalidad alemana sin necesidad renunciar a la peruana gracias al artículo 8 de la Ley de Naturalización. En este se señala que se puede tener ambas ciudadanías cuando hay “razones imperiosas de interés público”.

Según el portavoz del municipio de Bremen, Rose Gerdts-Schiffler, el delantero peruano “se encuentra en calidad de futbolista conocido internacionalmente”, por lo que cumple el requisito de la norma alemana para no abandonar su nacionalidad de origen. Desde el club, han señalado que el jugador “no ve ninguna razón para comentar este tema”, pese a que el periodista buscó la postura de Pizarro.

Claudio Pizarro vive su cuarta era en Werder Bremen. En la presente temporada, lleva anotado tres goles, dos en la Bundesliga y otra en la Copa de Alemania. Incluso, se ha manejado la posibilidad de que renueve por tres años más con el club lagarto. Asimismo, es el quinto goleador en la historia de la liga de ese país. Sin embargo, esos logros parecen no importarle a los peruanos en ese estado, por su imagen en la campaña de naturalización.