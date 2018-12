Marcelo Gallardo confesó el pedido que le hacen sus amigos hinchas de Boca Juniors

Marcelo Gallardo igualó a Ramón Díaz con nueve títulos como entrenador de River Plate y entró a la historia del club tras la coronación de la Copa Libertadores 2018 ante el eterno rival, Boca Juniors. Fue un 3-1 resuelto en la prórroga que le permitieron al ‘millonario’ alzarze con la cuarta copa continental.

El Estadio Santiago Bernabéu de Madrid fue el escenario donde el ‘Muñeco’, quien tiene cuatro años y medio como DT, le dio la alegría al pueblo de River como regalo de Navidad. Mientras que los de Boca se lamentan por no alcanzar el título, Gallardo confesó que le quedan algunos amigos ‘Xeneizes’ que le han hecho una petición, la cual reveló en una entrevista al diario Olé de Argentina.

"Mis amigos de Boca ya no me pueden ni ver. Tengo y cada tanto me tiran algo. Me piden que me vaya al Mónaco, no me quieren más”, dijo entre risas el entrenador de 42 años.

En tanto, Marcelo Gallardo aprovechó para explicar la paternidad revertida de River Plate hacia Boca. En el año le ganaron la Supercopa de Argentina por 2-0 y ahora la Copa Libertadores 2018, en la última final que se jugó de ida y vuelta.

"Siento que en estos años generamos una energía muy diferente a la que tal vez se vivió en otras etapas. Una energía tremenda. Encima las victorias son continuas, cada una terminó en un título, y eso las hace mucho más fuerte", agregó.

Finalmente, jugó al despiste con su continuidad al frente del equipo, pese a que el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aseguró su continuidad en el cargo.