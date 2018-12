Alexi Gómez dejaría Universitario de Deportes por club de la Superliga Argentina

Futuro incierto. Alexi Gómez, mediocampista de Universitario de Deportes, tiene un año más de contrato con el cuadro crema, sin embargo, podría cambiar de camiseta para la temporada 2019. Mientras disfruta de las vacaciones hasta unirse a la pretemporada en enero próximo, surgió la posibilidad de que el destino de la 'Hiena' este lejos de Campo Mar.

Según informan medios argentinos, Gimnasia y Esgrima La Plata que dirige el ex DT ‘merengue’, Pedro Troglio, habría presentado una lista con tres refuerzos para la Superliga Argentina donde aparece el nombre de Alexi Gómez. El entrenador argentino ya dirigió al jugador de 25 años en la ‘U’ donde anotó 11 goles en 32 partidos y lo utilizó como lateral izquierdo, extremo o delantero.

Hace un par de meses, cuando Pedro Troglio asumió el cargo de DT de Gimnasia, reveló en su momento que estaría encantando de ternerlo en su nuevo club. La única solución para que Gómez tenga una nueva oportunidad en el extranjero es llegando a un acuerdo con la directiva de Universitario.

"Si mañana Alexi Gómez está sin equipo, lógico que es interesante. Si la ‘U’ lo quiere negociar porque no lo quiere tener, claramente que es interesante, pero que nosotros no iríamos nunca a enfermar a un jugador para que tenga un litigio de la U y tenga que salir. Nosotros esperamos a que la U confirme lo que quiera hacer. A mi me interesa siempre Alexi pero dependerá como estén los cupos (extranjeros) y como estén andando esos jugadores. No iríamos a complicar a un club que nos trató bárbaro", dijo Troglio en una entrevista para Fox Sports Radio Perú.

Alexi Gómez regresó a Universitario de Deportes después de jugar en el Minessota United de la MLS donde jugó 16 partidos no convirtió goles.