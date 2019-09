Vélez y Patronato igualaron 3-3 por la fecha 15 de la Superliga Argentina [RESUMEN]

Vélez Sarsfield y Patronato protagonizaron apasionante partido por la fecha 15 de la Superliga Argentina. El duelo entre el 'fortín' y el 'santo' terminó igualado 3-3 en el estadio 'Presbítero Bartolomé Grella', donde la visita terminó sufriendo la expulsión del zaguero peruano, Luis Abram.

El primer tiempo arrancó muy movido. A los 36 segundos, Gabriel Carabajal quedó mano a mano con Lucas Hoyos y no perdonó (1-0). En los 14', los de 'Liniers' encontraron la igualdad cuando Agustín Bouzat apareció por derecha y habilitó a Nicolás Domínguez.

A los 25', Braian Cufré le tiró un compromiso a Hoyos y éste se equivocó en la salida posibilitando la aparición de Mauricio Sperduti para el 2-1.

Ya en la parte complementaria, Hoyos se lució frente a un cabezazo a quemarropa de Barceló, y a los 21', Vargas irrumpió por izquierda para anotar un golazo con un tiro al segundo palo.

Ahí no quedaría todo para el popular 'Monito', ya que a los 24, decretó su dobleta de goles tras concretar un mano a mano a Bértoli.

Pero el 'Fortín' cedió a los 36', cuando Agustín Sandona se elevó en su área por la izquierda y cabeceó cruzado para la igualdad 3-3 final.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Gastón Díaz, Joaquín Laso, Luis Abram, Braian Cufré; Gastón Giménez, Nicolás Domínguez, Lucas Robertone, Agustín Bouzat; Thiago Almada y Matías Vargas.

Patronato: Bértoli; Ceballo, Sandona, Vera, Urribarri; Bravo, Sperduti, Ledesma, Carabajal, Comas y Barcelo.

Vélez Sarsfield (6° con 24 puntos) derrotó por 2-0 a Rosario Central con goles de Robertone y Alamada y sumó su segundo triunfo consecutivo. El equipo del peruano Luis Abram, quien ha jugado todos los partidos menos ante San Lorenzo, buscará cerrar el año con una victoria que le permita ingresar entre los tres primeros y acortar distancias con el líder Racing.

El técnico Gabriel Heinze habló de Patronato y su contrato que finaliza en junio del 2019. La directiva ya le ofreció renovar por un año y medio más. "Me han manifestado la idea de extender mi vínculo hasta la finalización del mandato. Agradecí y una vez que se termine mi contrato nos sentaremos a hablar. No es que no me quiera quedar. El primer lugar lo va a tener siempre Vélez", aseguró.

Patronato (26° con 9 puntos) cayó 1-0 de visita ante Newell’s Old Boys con gol de Fértoli y encajó su segunda derrota consecutiva y su cuarto sin ganar. El cuadro de Mario Sciacqua no la pasa bien en la Superliga Argentina y está condenado al descenso.

En las primera 14 fechas ha sumado dos triunfos, tres empates y nueves derrotas. De los 9 puntos que tienen en el torneo, 8 fueron en casa. "Estoy re caliente; quiero ser medido para utilizar las palabras, pero estoy re caliente. No fuimos el equipo de partidos anteriores. Hay que hacer una autocrítica de cara al partido contra Vélez. Tenemos que ser más conscientes de cómo estamos en la tabla". dijo el DT.

