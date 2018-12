Melgar: ¿Hernán Torres seguirá el proceso?

Días antes de las semifinales, el gerente de Melgar, Gustavo Vivanco, afirmó en una radio limeña que Hernán Torres tiene contrato por todo el 2019 y se mantendrá al frente del comando técnico.

Respetando la política de los “procesos” de la institución arequipeña, la continuidad del colombiano estaría garantizada, a pesar de que el estratega ha sido muy cauto en responder sobre el tema. “Yo me siento muy bien trabajando en una institución donde la directiva me ha dado todo... me quedaré aquí hasta que los directivos quieran”, respondió.

Torres no enfrentó a la prensa tras la caída ante Alianza Lima por la vía de los penales. Su asistente, Carlos Salazar, dio la cara para decir que un error grave marcó la diferencia. “El fútbol aquí en el Perú tiene esas sorpresas. Se queda uno sin palabras para explicar lo que pasó”, dijo Salazar, resaltando que ante las críticas, luego del empate 3-3 en Lima, hicieron algunas variantes para cuidar el triunfo. “En Lima nos dijeron por qué no cerramos el partido, aquí lo cerramos y no nos dio resultados, es la ironía de los cambios. Aquí en Perú es extrañísimo e irónico lo que sucede”.

Un imperdonable error del árbitro de línea Michael Orué y el principal Joel Alarcón no permitieron que Melgar se ponga 3-1 sobre los visitantes en las semifinales. No validaron un tanto convertido por Christofer Gonzáles.

El hincha no perdonará jamás al referí Orué, a quien recordarán tanto como a Jhonny Bossio. Sin embargo, tampoco podrán borrar de su memoria los cambios no realizados o los equivocados. Además, pasará mucho para dejar en el olvido los cuatro penales fallados en la definición para llegar a la final.