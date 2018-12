Juan Manuel Vargas afirma que jugó "retirado" en Universitario

Juan Manuel Vargas siempre dice lo que piensa sin 'pelos en la lengua', y esta vez lo volvió a hacer al referirse sobre una posible renovación con Universitario de Deportes.

"Aún no tengo ninguna novedad. Obvio que me gustaría quedarme. Esperamos llegar a un buen acuerdo porque la directiva sabe lo que pienso. Sería duro retirarme así, pero yo ya me retiré cuando vine de Europa", precisó para El Bocón.

El 'Loco' dejó de ser tomado en cuenta por el DT merengue Nicolás Córdova en la recta final del Torneo Descentralizado, pero este se mostró tranquilo pues lograron mantenerse en Primera División.

"Lamentablemente, llegué en un mal momento de la 'U'. No pudimos reforzarnos y todo se fue complicando. Sin embargo, el equipo consiguió el objetivo inmediato que era salvarnos de la baja", acotó.

Universitario de Deportes viene anunciando las renovaciones de piezas importantes en su esquema como Aldo Corzo o Jersson Vásquez, y trabajando en otros casos. La incógnita está en saber si cuentan o no con Juan Manuel Vargas para el 2019.