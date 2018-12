Ronaldo Nazario: "El verdadero Ronaldo soy yo"

Para muchos aficionados del fútbol, Ronaldo hay uno solo, y ese es el brasileño. No obstante, la aparición de Cristiano Ronaldo desató las comparaciones por llamarse igual y por marcar una época en el deporte 'Rey'.

El 'Fenómeno' estuvo en un acto promocional en México donde brindó una conferencia de prensa y no tuvo problemas en responder por quién era el "auténtico" Ronaldo. “Soy el verdadero Ronaldo (risas). Ese soy yo y no hay otro como yo", comenzó diciendo el actual propietario del Real Valladolid.

Eso sí, luego se deshizo en elogios hacia Cristiano Ronaldo: "Pero esto no quita el mérito que tengan otros que se llamen como yo. Por ejemplo, Cristiano merece todo lo que ha ganado. No se puede comparar esto, hay miles de criterios para establecer comparaciones, pero yo estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido como jugador”.

Por otro lado, acerca de los favoritos para quedarse con la UEFA Champions League, Ronaldo manifestó que: “este año está muy competitiva, muy abierta. Supongo que al final estarán los equipos tradicionales de la competición. El Madrid, el Barcelona, el Manchester City que todavía está en la pelea y el PSG de Neymar, pero está difícil saber quién puede ganar este año la Champions”.

Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo coincidieron en la etapa del portugués en el Real Madrid, cuando el brasileño era embajador de la 'Casa Blanca'.