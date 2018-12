¿Prisión preventiva de Edwin Oviedo determinará la salida de Ricardo Gareca?

Edwin Oviedo está en el ojo de la tormenta, ya que este jueves fue capturado preliminarmente por una serie de cargos en su contra. Este hecho ha remecido la interna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, por supuesto, de la selección peruana.

Luego de que la policía detuviera a Edwin Oviedo Picchotito, Ricardo Gareca llegó a las instalaciones de la Videna para tener una reunión urgente con Juan Carlos Oblitas, el gerente deportivo de la FPF.

La reunión, en la que también estuvieron Néstor Bonillo y Sergio Santín, duró más de una hora y muchos se han preguntado si la situación de Edwin Oviedo perjudicará la permanencia de Ricardo Gareca en la selección peruana.

Ante esa disyuntiva, vale la pena recordar el día en que el ‘Tigre’ se refirió al polémico presente que atraviesa el todavía mandamás del máximo ente del fútbol peruano. “No me gusta enjuiciar a las personas de eso se encarga la justicia. Yo prefiero mantenerme al margen de todo y estrictamente para lo que me contrataron, abocado a lo deportivo”, dijo el DT argentino cuando renovó su contrato con la ‘Bicolor’.

"No nos compete. Estamos comprometidos con la FPF y el país, no con alguna persona en particular. Agradecemos a Edwin Oviedo, a Juan Carlos Oblitas y al directorio por haber confiado nuevamente en nosotros. Nuestro compromiso es con la gente", recalcó.

Luego, Ricardo Gareca añadió: "Deseamos que se solucionen todos los inconvenientes. Perú tiene un potencial increíble y dentro de un buen ambiente se podrá desarrollar mejor".

Ricardo Gareca no dejará de ser el técnico de la selección peruana

Tras la charla que hubo en la Videna, fuentes cercanas confirmaron que la situación de Edwin Oviedo y la crisis en la Federación Peruana de Fútbol no determinará la salida de Ricardo Gareca; además, el estratega de 60 años tampoco quiere irse.