Juan Román Riquelme: “El River vs Boca será el amistoso más caro de la historia”

Juan Román Riquelme volvió a referirse sobre la final entre River Plate vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2018. El ídolo ‘Xeneize’ criticó la decisión de Conmebol de mudar el Superclásico al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid para este domingo 9 de diciembre, después de los hechos de violencia que impidieron que se juegue el duelo en el Monumental de Núnez.

"El Superclásico, en algún momento, se tiene que volver a jugar en la Argentina. ¿Qué vamos a hacer para que se juegue el próximo Boca-River? ¿Se va a tener que jugar en otro país? Pienso que ya no es lo mismo. Por más que quiera que Boca la gane, creo que la final se tiene que jugar en nuestro país. Nos la quitaron. Va a ser el amistoso más caro de la historia", dijo Riquelme en una entrevista a Radio La Red.

"(River y Boca) pusieron al fútbol argentino en lo más alto, pero es triste que se juegue en otro país. La final ya no es lo mismo, es como que la final de la Champions League se juegue acá. Es como una derrota para el fútbol argentino. Es lamentable que un equipo de fútbol no pueda llegar a un estadio, al ver que la llevan a Europa, se perdió todo. La final solo se está jugando porque uno tiene que ir al Mundial de Clubes", añadió.

El histórico '10’ de Boca Juniors aseguró que estaba ilusionado de que el club de sus amores ganara la Copa en la cancha de River, pero la mala organización de la seguridad en el traslado de plantel de La Ribera impidió que se lograra ese sueño.

"Es una tristeza muy grande porque era nuestra fiesta, era terminar el año de la mejor manera. Que se juegue en Madrid no tiene nada que ver, no tiene sentido. A los jugadores hay que cuidarlos… Si no podemos cuidar un micro con jugadores de fútbol, es imposible pensar en volver a tener gente de los dos equipos en una cancha", concluyó.

La segunda final entre River Plate vs Boca Juniors por la Copa Libertadores 2018 está programada para el próximo domingo 9 de diciembre desde las 2:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu.