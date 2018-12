Deontay Wilder vs Tyson Fury HOY EN VIVO: por el título peso pesado CMB

VER EN VIVO Tyson Fury vs Deontay Wilder pelean HOY desde las 9:00 p.m. (hora peruana) vía Fox Sports ONLINE | EN DIRECTO en el Staples Center de Los Ángeles por el título peso pesado del CMB (Consejo Mundial de Boxeo. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias a través de LaRepública.pe.

La pelea es una de las más esperadas en los últimos años entre los boxeados que están invictos. El actual campeón de la CMB, Deontay Wilder, defenderá su título ante el retador Tyson Fury. El ganador se enfrentará al inglés Anthony Joshua quien presume los cinturones por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

